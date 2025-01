Intervenções na rede de água motivam condicionamentos da circulação rodoviária

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito de trabalhos de pequenas intervenções na rede de água potável, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária nos arruamentos abaixo indicados, a partir do dia 20 de Janeiro, segunda-feira, e por um período de dois meses.

Caminho da Barreira; Caminho do Curral Velho; Azinhaga da Fonte do Jamboto; Caminho dos Três Paus à Viana; Travessa das Preces; Beco das Courelas; Caminho Dr. Eduard William Clode; Rua Dr. Gastão de Deus; Caminho do Pinheiro das Voltas; Rua de Santa Rita Caminho da Levada dos Tornos; Estrada dos Marmeleiros (junto à Farmácia); Rua Dr. Vasco Marques; Rampa da Quinta de Santana; Rua da Torrinha; Rua do Til; Rua da Carne Azeda; Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva; Rua de Dão João; Rua Arcebispo D. Aires; cruzamento da Rua de Santa Luzia com a Travessa da Saudade e Travessa do Alto.

"A Câmara Municipal do Funchal agradece, desde já, a compreensão dos condutores pelos eventuais inconvenientes causados e solicita a colaboração de todos no cumprimento da sinalização rodoviária que será implementada nos locais afetados", remata uma nota enviada.