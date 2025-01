Nasceram menos 44 bebés em Novembro do que um ano antes

Apesar do aumento relevante de óbitos em Novembro de 2024, o número de nascimentos na Região Autónoma seguiu o caminho contrário e de forma ainda mais significativa, pois nasceram nesse penúltimo mês menos 44 bebés do que em igual período de 2023, significando com isso um agravar negativo do saldo natural nesse mês, apesar de no acumulado 2024 ainda estar melhor do que em 2023.

Os dados divulgados esta manhã pela Direção Regional de Estatística da Madeira, revelam que em Novembro na Região foram averbados "196 óbitos, valor superior ao observado em Novembro de 2023 (mais 14 óbitos; 7,7%)". Infelizmente, "foram averbados 2 óbitos com menos de 1 ano", mas também "não se registaram fetos-mortos". E acrescenta: "A avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (196 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (207 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 5,1%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre superior ao valor registado em Novembro de 2024."

Quanto aos nados-vivos, "contabilizaram-se 138", ou seja "correspondendo a uma quebra de 24,2% relativamente ao mês homólogo de 2023 (menos 44 nascimentos), acentua. Contudo, "o número total de nados-vivos registados nos primeiros onze meses de 2024 (1.621) foi superior ao verificado no mesmo período de 2023 em 1,0% (mais 16 nados-vivos)", enquanto que "de Janeiro a Novembro, registaram-se 2.343 óbitos, menos 207 do que no período homólogo (-8,1%)".

Assim, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 58 indivíduos em Novembro de 2024, mais penalizador que no mês homólogo, em que o saldo natural foi nulo". Contudo, "nos primeiros onze meses de 2024, o valor acumulado do saldo natural foi de -722, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2023 (-945)", o que só pode ser positivo.

Por fim, faz notar a DREM, "no décimo primeiro mês de 2024, celebraram-se 86 casamentos, correspondendo a uma subida de 21,1% relativamente ao número de casamentos realizados em Novembro de 2023 (mais 15 casamentos)", sendo que "de Janeiro a Novembro, foram celebrados 1.129 casamentos, mais 89 (+8,6%) do que no período homólogo", conclui.

Foto DREM

A nível nacional foram divulgados os dados completos no que toca a mortes, que se traduziram em Dezembro de 2024, a 10.786 óbitos, "valor superior ao de Novembro de 2024 (mais 1.356 óbitos; +14,4%), mas inferior ao de dezembro de 2023 (menos 1.377 óbitos; -11,3%)", informou hoje o INE. "No total, em 2024, registaram-se 118.837 óbitos em Portugal, valor muito próximo do de 2023 (118.895), representando um decréscimo de apenas 58 óbitos (-0,05%)", acrescenta.

Já nos nascimentos, "em Novembro de 2024, registaram-se 7.053 nados-vivos, o que correspondeu a menos 5,2% relativamente a Outubro de 2024 (7.438) e a menos 5,4% relativamente a Novembro de 2023 (7.457)", concluindo-se que "naquele mês, o saldo natural foi de -2.345, agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2023, quando registou o valor de -2.095", o que significa que nesse particular a Madeira apresenta um desempenho muito pior, mas porque em Portugal, "nos primeiros 11 meses do ano, o valor acumulado do saldo natural foi de -29.953, agravando-se em relação ao observado no mesmo período de 2023 (-27.617)", consegue-se inverter essa tendência.

Por fim, no que toca a casamentos, em Novembro de 2024, celebraram-se 1.863, "o que correspondeu a um decréscimo de 45,1% em relação ao número de casamentos realizados em Outubro de 2024 (menos 1.530 casamentos), mas a um acréscimo de 5,0% em relação a Novembro de 2023 (mais 89)", salienta, mostrando que os madeirenses estão mais abertos ao matrimónio.