As obras de requalificação da frente-mar de São Vicente já começaram e prometem transformar a área num importante ponto de atractividade e valorização para o concelho e Região.

É uma obra importante que, além de ser de requalificação, é uma obra que vem colocar novos equipamentos à disposição da população, dá maior segurança e uma 'nova cara' à zona da restauração, além de também disciplinar o trânsito que, por vezes, é um caos naquele local José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente

A requalificação compreende a zona entre a ponte e a Via Expresso, com uma muralha de protecção da zona de restauração, um pavimento de mobilidade partilhada e a estrada perpendicular que vai até ao centro da vila contará com estacionamento inclusive para autocarros. Está prevista ainda a criação de um parque infantil e de dois campos de padel, conforme adiantou o presidente da autarquia ao DIÁRIO.

Ver Galeria Fotos DR

A obra vai custar 3,5 milhões de euros, aos quais acresce o IVA e deverá estar concluída daqui a quatro meses, mais concretamente em meados de Maio.