Objectos de Bob Dylan incluindo pintura e notas sobre uma letra vão a leilão

A leiloeira Julien's Auction vai colocar à venda esta semana uma coleção única de objetos relacionados com Bob Dylan, entre eles um quadro da sua autoria e notas da letra de uma das suas primeiras obras.

A coleção, composta por 50 peças, pertence ao jornalista musical Al Aronowitz (1928-2005), que era amigo pessoal de Dylan e de muitas outras estrelas do rock norte-americanas e durante anos escreveu uma coluna no jornal "The New York Post" intitulada "Pop Scene".

O leilão terá lugar em Nashville, Tennessee, no dia 18 de janeiro e exige registo prévio para as licitações, que também podem ser feitas 'online'.

"O meu pai era muito mais do que um jornalista, percebia o que estes artistas tentavam fazer. Não só conheceu estes ícones culturais, como os uniu. Ligou Allen Ginsberg a Bob Dylan e Bob Dylan aos Beatles (...), pela primeira vez, ligou Jimi Hendrix a Miles Davis, Nico a Lou Reed", contou Myles Aronowitz, filho do jornalista, citado num comunicado da leiloeira, sediada em Beverly Hills (Los Angeles).

A coleção que será leiloada no próximo sábado "representa a capacidade instintiva do meu pai para se identificar e conectar com a grandeza", acrescentou Aronowitz em referência ao músico, compositor, cantor, poeta e pintor nascido em Duluth (Minnesota) há 83 anos, que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 2016.

Uma das peças mais importantes à venda são duas páginas de letras datilografadas pelo autor de "Mr. Tambourine Man", que já teve ofertas por 250 mil dólares (244 mil euros, à taxa de câmbio atual), embora a leiloeira estime que serão vendidas por algo entre os 400 mil e os 500 mil dólares (entre os 391 mil e 489 mil euros).

"Bob Dylan sentou-se uma noite ao balcão da cozinha da casa da família Aronowitz, em New Jersey, fumando sem parar, ouvindo repetidamente "Can I Get A Witness", de Marvin Gaye, enquanto datilografava a noite toda para aperfeiçoar a letra poética desta canção", destacou ainda a leiloeira, no comunicado.

Já houve uma licitação de 125.000 dólares (122.000 euros) pela pintura a óleo assinada por Dylan em 1968, mas a Julien's Auctions acredita que será vendida por 200.000 a 300.000 dólares (entre 195 mil e 293 mil euros).

A coleção inclui também fotografias antigas de grande formato, desde as primeiras sessões de gravação de Dylan no estúdio da Columbia Records em Nova Iorque, em 1961, até à sua visita à fábrica de Warhol em 1965, bem como vários desenhos feitos por Dylan em folhas de papel com o papel timbrado do Plaza Hotel em Nova Iorque.

O catálogo inclui ainda um cartaz promocional, um livreto e programas raros da histórica apresentação de Dylan no Town Hall de Nova Iorque, em abril de 1965, e um disco original Ionic exclusivo da gravação de estúdio de Bob Dylan de 2021, de "The Times They Are A-Changin'".