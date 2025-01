Miguel Martins acusou recurso a testosterona exógena

O andebolista internacional português Miguel Martins, suspenso provisoriamente, teve um controlo antidoping positivo por 'testosterona exógena', durante o Euro2024, informou hoje a Agência Internacional de Testagem (ITA, na sigla inglesa).

A testosterona exógena é um esteroide anabolizante androgénico e integra a lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem (AMA), ainda de acordo com a ITA, que lidera um programa antidoping independente para a Federação Internacional de Andebol (IHF).

A amostra de Miguel Martins recolhida durante um controlo antidoping no âmbito do Euro2024, em 13 de janeiro de 2024, revelou um resultado adverso, por testosterona exógena, que determinou a sua suspensão, na terça-feira, na véspera da estreia de Portugal no Mundial2025, um ano depois.

Após ter sido notificado do caso pelas entidades competentes, Miguel Martins solicitou a contra-análise (amostra B, recolhida na mesma altura), que, caso confirme o resultado será considerado violação da regra antidopagem.

Ainda de acordo com a ITA, o central internacional português Miguel Martins, que representa os dinamarqueses do Aalborg, terá, em seguida, a oportunidade de apresentar as suas explicações sobre o resultado.

De acordo com o Código Mundial Antidopagem e das regras da IHF, o atleta foi suspenso provisoriamente com efeitos a partir de 14 de janeiro de 2025. O atleta tem o direito de contestar a suspensão provisória e solicitar o seu levantamento.

Como o processo está em curso, a ITA acrescenta que não haverá mais comentários.

Miguel Martins, que era um dos três totalistas de todas as grandes competições da era do selecionador Paulo Pereira, tal como Rui Silva e António Areia, reagiu nas redes sociais ao caso, afirmando ter ficado "profundamente chocado".

Numa mensagem no Instagram dirigida aos adeptos e à comunidade do andebol, o experiente central Miguel Martins, de 27 anos, refere que fará tudo o que estiver ao seu alcance para provar que agiu sempre de acordo com os valores do desporto.

A seleção portuguesa de andebol encontra-se em Oslo, na Noruega, a disputar o Grupo E da fase preliminar do Mundial, no qual se estreou na quarta-feira com um triunfo por 30-21 frente aos Estados Unidos, na Unity Arena.