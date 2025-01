Governo vai impor que RTP emita canal através do centro de produção no Porto

O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou ontem que o Governo vai impor que a RTP emita um canal através do centro de produção no Porto, com o objetivo de apostar numa proximidade ao território.

"A ideia fundamental é trazermos a RTP para o mundo de hoje e prepararmos a RTP para os anos que aí vêm. A RTP [...] tem vindo a perder audiência, relevância na nossa sociedade e queremos inverter esta tendência, dando-lhe outras ferramentas", afirmou Pedro Duarte, num debate, no parlamento.

Neste sentido, o executivo vai "impor que um serviço de programas, um canal, seja emitido através do centro de produção do Norte, no Porto", disse.