Infracções laborais disparam

Número de situações detectadas pela Inspecção do Trabalho aumentou 67% em 2024. Valor das coimas aplicadas ronda os 650 mil. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 2 de Janeiro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a "Espectacular" Passagem de Ano. Sob um céu estrelado, os ‘Azulejos da Madeira’ deslumbraram. Metade dos leitores que participaram no inquérito online do DIÁRIO dão nota máxima ao fogo-de-artifício.

Na política é notícia "Jaime Leandro pede desvinculação imediata do PS". O ex-deputado, militante socialista há 36 anos, já enviou carta a Pedro Nuno Santos a lamentar o “pântano político” em que o partido está mergulhado.

Saiba também que "400 portugueses trabalham no Parlamento Europeu".

"Assaltaram a bomba de gasolina da Nazaré". Ladrões aproveitaram momento do espectáculo pirotécnico para cometer o crime. Leia tudo nos 'Casos do Dia'. "Danos causados pela explosão no posto de fogo de São Gonçalo gera vistoria técnica" é outro dos assuntos para espreitar nesta secção.

