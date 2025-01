Por deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, publicamos o direito de resposta relativo ao artigo de opinião com o título ‘O bom, o mau e os divorciados’, publicado na edição de 5 de Outubro de 2024.

A abordagem ao entendimento do JPP para liderar o Governo, parece ter causado alguma angústia. E que se reflete consideravelmente ainda hoje, passados mais de quatro meses. Mas vejamos. Em relação à audição, e bem, requerida pelo JPP sobre os incêndios de agosto, recordo ao J. Marques que a mesma foi requerida 15 dias antes da Comissão de Inquérito do PS. Pretendia-se ouvir os membros do Governo, em tempo útil, e não meses após a ocorrência, como tem sido hábito naquele Parlamento. Sem manobras e esquemas.

Élvio Sousa

Secretário-geral do JPP