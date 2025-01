É a altura de varrer os armários… e de encher o frigorífico Hisense

É isso mesmo. Chegou a oportunidade perfeita para fazer uma limpeza, renovar a sua cozinha e deixar para trás o frigorífico antigo que já não acompanha as suas necessidades. Com o Hisense RB372N4ACE, disponível na Raimundo Ramos, tem espaço e tecnologia suficientemente avançada para preservar os seus alimentos da melhor forma. E o melhor? Agora por apenas 449 euros!

Com uma capacidade total de 292 litros, é ideal para quem gosta de uma cozinha organizada e cheia de possibilidades, com espaço para 207 litros no frigorífico e 85 litros no congelador. Além do mais, vem equipado com Tecnologia Total No Frost e Sistema Multi AirFlowgarante que garante uma circulação de ar uniforme para que todos os seus alimentos mantenham a qualidade e sabor por mais tempo.

Outra grande vantagem é o Modo Férias, a funcionalidade perfeita para quem gosta de poupar enquanto desfruta das suas viagens. E porque um frigorífico não é apenas um eletrodoméstico, mas uma peça central da sua cozinha, o Hisense RB372N4ACE oferece um design em inox e funcionalidade avançada.

Com iluminação LED interior, prateleiras de vidro, uma gaveta especial para frutas e legumes, e um consumo energético de apenas 235 kWh/ano (Classe E), este frigorífico distingue-se da concorrência pela sua qualidade / preço. Além do mais, conta com dimensões práticas para qualquer espaço, nomeadamente 178,5 centímetros de altura, 59,5 cm de largura e 59 de profundidade. Por isso, varra os seus armários, reorganize o seu espaço e dê lugar ao frigorífico que faltava na sua vida.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa.

It’s time to clear out your cabinets… and fill up the Hisense refrigerator

Limited to €449. Don’t miss it – grab yours before it’s gone!

That’s right. Now is the perfect time to declutter, upgrade your kitchen, and say goodbye to that old fridge that no longer meets your needs. With the Hisense RB372N4ACE, available at Raimundo Ramos, you’ll enjoy ample space and advanced technology to keep your food fresher for longer. The best part? It’s now available for just €449!

With a total capacity of 292 liters, it’s ideal for anyone who loves an organized and versatile kitchen, offering 207 liters of fridge space and 85 liters for the freezer. Additionally, it features Total No Frost Technology and the Multi AirFlow System, ensuring uniform air circulation so all your food retains its quality and flavor for longer.

Another standout feature is the Holiday Mode, the perfect functionality for saving energy while you enjoy your travels. And because a refrigerator is more than just an appliance, but the centerpiece of your kitchen, the Hisense RB372N4ACE combines advanced functionality with a sleek stainless-steel design.

With LED interior lighting, durable glass shelves, a dedicated drawer for fruits and vegetables, and an energy consumption of just 235 kWh/year (Class E), this fridge offers unbeatable value for its price. Its practical dimensions (178.5 cm in height, 59.5 cm in width, and 59 cm in depth) ensure it fits perfectly into any space.

So, clear out your cabinets, reorganize your kitchen, and make way for the refrigerator you’ve always needed.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!