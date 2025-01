Campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" na estrada a partir de amanhã

Ano novo, vida nova, mas a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) renovam a campanha de segurança rodoviária "Ao volante, o telemóvel pode esperar", inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, que sairá para a estrada já amanhã, 14 de Janeiro.

"A primeira ação de sensibilização e de fiscalização, que terá lugar na EN356, na rotunda de acesso ao Mosteiro da Batalha, no dia 14 de janeiro, com início às 09h00, contará com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, a partir das 10h30", informa. "A decorrer entre os dias 14 e 20 de Janeiro, esta campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução".

A 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros.

Saiba pois que "a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l", refere a ANSR.

Esta campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" integrará "acções de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira", bem como "operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF de 2025, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita ao manuseamento do telemóvel durante a condução".

As três entidades relembram que "o uso do telemóvel ao volante é um risco para a segurança do próprio e dos outros", sendo que "os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos", que "a distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação" e, ainda, que "o uso de aparelhos electrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito pelas regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões".

De referir que esta é a primeira das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2025, uma vez que "até ao final do ano, serão realizadas mais dez campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização". E acrescenta, em conclusão: "As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor. À semelhança de 2024, serão realizadas durante este ano campanhas de sensibilização e de fiscalização com as mesmas temáticas. A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada."