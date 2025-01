Funchal com uma das piores rentabilidades na compra de casa para arrendar

A rentabilidade bruta da compra de uma casa em Portugal para colocá-la no mercado de arrendamento "foi de 6,9% no último trimestre de 2024, uns 0,4 pontos percentuais (p.p) inferior à calculada para o mesmo período de 2023 (7,3%), segundo os dados do idealista", divulgadas hoje, que dá conta que "a rentabilidade na habitação é superior em 1,4 p.p em relação à observada no quarto trimestre de 2021, de 5,5%". No Funchal, com 5,2%, está abaixo da média e é a segunda cidade mais baixa nesse particular, só superada negativamente por Lisboa.

"Analisando por capitais de distrito, é em Castelo Branco onde é mais rentável a compra de uma casa para investimento, sendo o seu retorno na ordem dos 9,4%. Seguem-se as cidades Santarém (7,5%), Coimbra (6,5%), Braga (5,9%), Setúbal (5,9%), Évora (5,9%), Leiria (5,9%), Porto (5,7%), Viseu (5,5%) e Faro (5,4%)", refere o idealista. "A rentabilidade habitacional mais baixa é obtida pelos proprietários das casas arrendadas em Lisboa (4,6%), Funchal (5,2%) e Viana do Castelo (5,2%)

De acordo os dados, com o terceiro (atrás de Lisboa e Porto) preço do arrendamento por metro quadrado, situado nos 15,3 euros, e também do preço da venda, nos 3.542 euros/m2, a rentabilidade tem variado nos últimos tempos entre os 5% e os 5,5%.

"Este estudo permitiu ainda analisar a rentabilidade de outros produtos imobiliários a nível nacional. Os escritórios permitem uma rentabilidade de 9%, as lojas de 8,4% e as garagens de 5,2%", salienta o portal.

"Para a realização deste estudo, o idealista dividiu o preço de venda pelo custo de arrendamento solicitado pelos proprietários nos diferentes mercados no quarto trimestre de 2024. O resultado obtido é a percentagem bruta da rentabilidade que proporciona o arrendamento de uma casa ao seu proprietário. Estes dados permitem a análise do estado atual do mercado e são um ponto de partida básico para todos os investidores que pretendam comprar ativos imobiliários para obter rendimento", explica o método, em conclusão.