Desabamento parcial de telhado de prédio em Évora faz dois desalojados

Um homem de 65 anos e uma mulher de 51 ficaram hoje desalojados depois de o telhado do prédio onde viviam, situado no centro histórico de Évora, ter desabado parcialmente, revelaram fontes da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às autoridades às 17:21.

Segundo a mesma fonte, o prédio cujo telhado ruiu situa-se na Rua Miguel Bombarda, no centro histórico de Évora.

Contactado pela Lusa, o comandante do Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, referiu que o telhado ruiu para o interior de uma das casas, no segundo andar, cujo morador não se encontrava no local no momento do acidente.

A mulher que vivia na outra habitação foi retirada da casa por precaução, adiantou, realçando que foi criado um perímetro de segurança junto ao prédio e que, na segunda-feira, será feita uma avaliação às condições do imóvel.

Ambos os moradores, acrescentou Joaquim Piteira, vão ser realojados pelo proprietário do prédio.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora, com um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos.