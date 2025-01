Acidente com autocarro no Peru faz seis mortos e seis desaparecidos

Um autocarro que transportava cerca de 30 passageiros caiu num rio, no Peru, num acidente esta sexta-feira que provocou pelo menos seis mortes e seis pessoas estão ainda desaparecidas, anunciou o Ministério da Saúde.

"Seis pessoas morreram e outras seis estão desaparecidas depois de um autocarro ter derrapado e capotado", disse a direção de saúde da região de Ancash, em comunicado.

As autoridades adiantam ainda que, "segundo o último relatório, há 32 feridos", sendo que quanto aos desaparecidos, a unidade policial da região está a realizar buscas.

Não foram fornecidas informações sobre as causas do acidente, que envolveu um autocarro que saía de Lima com destino a Pomabamba, no norte, e que caiu 150 metros antes de aterrar num rio.

O acidente ocorreu na província de Mariscal Luzuriaga, região de Ancash, a cerca de 430 quilómetros a nordeste da capital. O veículo, da empresa Conchucos Express, partiu-se em dois ao descer a encosta, segundo imagens divulgadas nas redes sociais.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Peru, devido ao excesso de velocidade, ao mau estado da infraestrutura rodoviária, bem como à falta de sinalização.