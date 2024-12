Associação Insular de Geografia lança roteiros de Câmara de Lobos

É através do projecto 'Câmara de Lobos 360' que a Associação Insular de Geografia (AIG) lança, neste último dia de 2024, vários roteiros em cada uma das cinco freguesias do concelho camara-lobense, nomeadamente Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande, Jardim da Serra e Curral das Freiras.

Em comunicado, a AIG refere que "o principal objectivo é proporcionar ao visitante roteiros simples e intuitivos dos principais pontos de interesse histórico-cultural de âmbito local, resultado dos trabalhos de inventariação e caracterização que se incidiram sobre os valores naturais e culturais presentes nas cinco freguesias do concelho, nomeadamente, sobre o seu património geológico, habitats, fauna, flora, floresta, paisagem, gastronomia, história, arte, actividades outdoor, tradições e identidade".

Os roteiros estão disponíveis no site da Associação, prevendo-se a sua distribuição em suporte físico no início de 2025, "pelos principais pontos turísticos do concelho".

Diz a AIG que este projecto, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e com verbas comunitárias através do PRODERAM 2020, enquadra-se numa estratégia de Marketing Territorial, procurando a "valorização, conhecimento, protecção e promoção dos recursos rurais locais".