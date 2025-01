Sporting com Eduardo Quaresma e João Simões, Benfica repete receita

O treinador do Sporting, Rui Borges, promoveu hoje à titularidade Eduardo Quaresma, em detrimento de Fresneda, e João Simões, pelo lesionado Morita, para a final da Taça da Liga de futebol, frente ao Benfica, que repete o 'onze'.

O técnico 'encarnado', Bruno Lage, manteve a aposta nos mesmos titulares da vitória frente ao Sporting de Braga, por 3-0, na quarta-feira, com Trubin na baliza, o quarteto defensivo com Tomás Araújo na direita, o capitão Otamendi e António Silva no centro e Carreras na esquerda.

Florentino e Kökcü vão ocupar o 'miolo' do terreno, atrás de Angel Di María, que bisou na 'meia', Aursnes e Schjelderup, que repete a presença no 'onze', como principais municiadores do ponta de lança Pavlidis.

Na sua nona final, o Benfica procura reforçar o estatuto de principal vencedor da Taça da Liga, com sete títulos, frente ao rival Sporting, que venceu quatro das sete vezes que esteve na final, e hoje se apresenta sem surpresas, mas com três alterações.

Eduardo Quaresma surge na lateral direita, tal como no dérbi para a I Liga, que os 'leões' venceram por 1-0, há 16 dias, em detrimento de Fresneda, com St. Juste e Diomande no centro da defesa, à frente do guarda-redes Franco Israel.

Maxi Araújo vai ocupar a 'faixa' esquerda defensiva, repetindo a reação à lesão de Matheus Reis no triunfo diante do FC Porto, por 1-0, na terça-feira.

A outra alteração forçada de Rui Borges é no meio-campo, com João Simões a iniciar o jogo, no lugar de Morita, que se lesionou no treino de quinta-feira, ao lado do capitão Hjulmand, com Geny Catamo e Geovany Quenda, que entrou frente aos 'dragões' para Maxi Araújo recuar, nas alas.

No ataque, Rui Borges mantém Gyökeres, autor do golo da vitória frente ao FC Porto, na terça-feira, e Trincão, tendo ainda como novidades as presenças no banco dos jovens Afonso Moreira e Samuel Justo.

Já entre os 'suplentes' dos 'encarnados', Lage abdicou de Beste, colocando Bajrami na ficha de jogo.

Sporting e Benfica defrontam-se hoje na final da 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, a partir das 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num jogo que vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

Esta vai ser a terceira final entre os rivais lisboetas na prova e a 17.ª decisão de um troféu entre ambos, depois de oito Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e dois Campeonatos de Portugal -- o Benfica leva a melhor com 10 títulos, contra seis do Sporting.