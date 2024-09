Aprovado voto de protesto pelas pressões e restrições exercidas sobre jornalistas na cobertura dos incêndios

O parlamento regional aprovou, est amanhã, um voto de protesto, apresentado pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, 'Contra as pressões e restrições que têm sido exercidas sobre os jornalistas na Região Autónoma da Madeira, em especial no contexto da cobertura dos incêndios". O voto teve as abstenções de PSD, CH e CDS e foi aprovado pelos restantes partidos.

A assembleia aprovou, por unanimidade, votos de louvor e solidariedade aos bombeiros, protecção civil, autarcas, trabalhadores e municipais e às populações afectadas, bem como ao governo de Timor-Leste pela solidariedade e apoio manifestados.

Foi aprovado, também por unanimidade, um voto de solidariedade "pelas vítimas e perdas originadas pelos incêndios que assolaram Portugal Continental".