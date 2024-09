Equipa de Apoio Psicossocial acompanhou 1.572 doentes e 2.118 familiares

O Serviço de Saúde da RAM através do Serviço de Cuidados Paliativos, dirigido pela médica Licínia Araújo, promoveu a 17 de Setembro, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma sessão sob o tema "Um olhar sobre a intervenção da Equipa de Apoio Psicossocial nos Cuidados Paliativos", no âmbito dos 6 anos do Projeto da Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) da Instituição.

Milton Alves, diretor técnico da EAPS, deu a conhecer a atividade desenvolvida pelos profissionais deste projeto no Serviço de Cuidados Paliativos, que desde de outubro de 2018 até dezembro 2023 a EAPS já acompanhou 1572 doentes e 2118 familiares, totalizando 3825 pessoas apoiadas em contexto domiciliário, intra-hospitalar e em estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, refere o SESARAM em nota à imprensa.

No âmbito do Programa HUMANIZA – Programa de Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas, este evento contou com a participação de Maria João Pinheiro, da Fundação “la Caixa”, que apresentou dados sobre a intervenção desenvolvida pelas EAPS a nível nacional.

Esta sessão contou, ainda, com uma mesa redonda que incidiu na visão dos profissionais, familiares e voluntários sobre o apoio psicossocial e espiritual. Foram intervenientes nesta mesa: profissionais de diferentes serviços das equipas receptoras, profissionais da EAPS, um familiar e um voluntário, que partilharam a experiência e a visão integrada do cuidado e apoio prestado aos doentes com necessidades paliativas e às suas famílias.