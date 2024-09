Secretário das Finanças rejeita categórica e veementemente suspeitas de irregularidade ou ilegalidades

A Secretaria Regional das Finanças nega quaisquer irregularidades ou ilegalidades cometidas, desmentido assim a notícia hoje avançada pelo jornal ‘on-line’ Observador que dá conta que Rogério Gouveia é um dos três secretários regionais suspeitos no caso ‘Ab Initio’.

“A propósito das notícias divulgadas, hoje, por um órgão de comunicação nacional e, posteriormente, republicada por vários órgãos de comunicação social regional, a Secretaria Regional das Finanças vem por este meio rejeitar categórica e veementemente as alegações de quaisquer irregularidades relativas a adjudicações realizadas”, começa por reagir.

A tutela de Rogério Gouveia assegura que “não houve quaisquer irregularidades e, muito menos, ilegalidades em nenhum procedimento, seja de que natureza for, mostrando-se sempre esta Secretaria disponível para fornecer todas as provas documentais às entidades inspectivas e judiciais”.

Esclarece ainda que “o secretário Regional, no âmbito das suas funções e competências, decide e assina os processos que lhe são submetidos em função dos pareceres dados pelos vários técnicos do Governo Regional, pelo que estas acusações não só atingem o bom nome e a reputação do Executivo, mas também o profissionalismo dos seus funcionários e o modo como cumprem as suas competências, em prol da Região e ao respeito escrupuloso pela ordem jurídica instituída”.

Em resposta ao DIÁRIO, assegura que “em toda a sua actuação, a Secretaria Regional das Finanças e o secretário regional têm sempre se pautado pelo escrupuloso cumprimento das leis e das normas, em nome da transparência devida a quem assume cargos públicos”.

Já em jeito de conclusão, deixa claro que “o secretário Regional das Finanças desconhece a alegada investigação em curso, mas garante que nenhum ilícito foi cometido, estando seguro que tal não lhe virá a ser imputado e convicto de que, se algo vier a correr contra si, será por certo arquivado”.

Por último, Rogério Gouveia “reitera a sua disponibilidade total para cooperar com todas as autoridades na descoberta material da verdade”.