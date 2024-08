'Casa do Voluntário' já emitiu cerca de 240 cartões

Em tempo de catástrofes, como a que a Madeira enfrentou nas últimas semanas, sobressaem também actos solidários dignos de nota, pelo que se impõe destacar aqueles que se dedicam a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Falamos, claro, dos voluntários. Um papel que tem, na Região, um estatuto próprio, desde 2019.

O que é ser voluntário?

É um indivíduo que, de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar acções de voluntariado no âmbito de uma organização promotora.

Ou seja, "acções de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas".

Dada a importância que a prática do voluntariado tem nos nossos dias, o Governo Regional aprovou, há cinco anos, o decreto legislativo regional n.º 3/2019/M, que define o regime jurídico de apoio ao voluntariado na Região Autónoma da Madeira, que criou a atribuição de um conjunto de benefícios para voluntários e o registo e emissão do Cartão de Voluntário.

O Cartão de Voluntário

Na sequência do projecto iniciado em 2019 e concretizado em 2022, os voluntários registados na Região Autónoma da Madeira passaram, então, a beneficiar de um documento de identificação como voluntários da RAM, no exercício da sua actividade.

Existe na Região um vasto número de pessoas que através das mais diversas acções praticam voluntariado. Com este cartão, vai ser possível identificar voluntários regulares, valorizando e retribuindo-lhes um pouco do bem que fazem à nossa sociedade. Associação Casa do Voluntário

O cartão de identificação é emitido pela Associação Casa do Voluntário, que tem como objectivo principal a promoção do voluntariado, formando e encaminhando voluntários nas áreas da ação social, educação, ambiente e saúde, promovendo atividades de carácter cívico e social, o exercício de formação profissional e ainda a promoção do apoio social (crianças, jovens, adultos, idosos e população em geral), em toda a Região Autónoma da Madeira, bem como, o desenvolvimento de projectos de voluntariado (como por exemplo: o Voluntariado Juvenil, o Voluntariado de Proximidade ou o Projeto N.A.D.A.).

Os primeiros cartões foram emitidos no final de 2022. Neste momento, a 'Casa do Voluntário' já emitiu cerca de 240 cartões.

Como obter o Cartão de Voluntário?

Os voluntários interessados em obter o Cartão de Voluntário deverão solicitar a sua inscrição na Instituição que prestam trabalho voluntário ou na Associação Casa do Voluntário, respeitando as normas da Instituição, que os acolhe para a emissão do Cartão de Voluntário.

Podem solicitar o Cartão de Voluntário, através de e-mail ou presencialmente.

Os voluntários regulares, que exercem pelo menos há 6 meses a sua axtividade voluntária, serão beneficiários do cartão de voluntário da RAM, sendo o cartão de título pessoal e intransmissível.

Vantagens do Cartão de Voluntário

Os titulares do Cartão de Voluntário têm direito, mediante a sua apresentação, a beneficiar de uma redução no preço de bens, artigos ou serviços fornecidos pela entidade aderente, corresponde à percentagem fixada mediante negociação.

As vantagens incidirão sempre sobre os preços praticados à data da apresentação do Cartão de Voluntário, por forma de que o seu titular obtenha real vantagem relativamente aos restantes clientes.

A informação do local e meios pelos quais podem ser consultadas as vantagens concedidas aos portadores do Cartão de Voluntário, será facultada a todos os titulares do cartão, no acto da sua aquisição/renovação.

O acordo, é válido enquanto exerce voluntariado, a partir da data da sua assinatura. O Cartão de Voluntário, deixa de ter validade, a partir do momento que o voluntário deixa de exercer voluntariado.

Eis a lista de entidades parceiras, onde os voluntários da RAM têm benefícios:

Integra ainda esta lista a Quintinha de São João, que aderiu esta semana ao acordo. Além disso, os voluntários da RAM têm ainda direito ao passe social gratuito.