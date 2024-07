Zelensky agradece a Joe Biden "apoio inabalável à Ucrânia"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje ao Presidente do Estados Unidos, Joe Biden, pelo "apoio inabalável à Ucrânia na luta pela liberdade", e considerou a desistência da corrida presidencial como uma "dura decisão".

"Iremos sempre estar agradecidos pela liderança do presidente Biden. Ele apoiou-nos no momento mais dramático da História, apoiou-nos a evitar que Putin [presidente da Rússia] ocupasse o nosso país", escreveu Zelensky na rede social X.

Para o presidente ucraniano, a atual situação na Ucrânia e em toda a Europa também é desafiante, e Zelensky diz esperar que "a América continue a ter uma liderança forte que impeça o mal russo de triunfar e de dar frutos".

O Kremlin (presidência russa) reagiu ao anúncio de Joe Biden referindo faltarem quatro meses para as eleições, o que é "um longo período durante o qual muita coisa pode mudar".

"Precisamos de estar atentos, de seguir o que vai acontecer", indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov ao site Life.ru.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

O líder dos Estados Unidos disse ter "a maior honra" da sua vida nas funções que ocupa há quase quatro anos, porém cedeu às pressões do seu próprio partido após o mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho passado, da corrida à Casa Branca contra o antigo Presidente (2017-2021) e candidato republicano, Donald Trump.

Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o Presidente norte-americano declarou o seu "apoio total" à sua vice-Presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro.