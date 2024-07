Madeirenses levantaram mais dinheiro e fizeram mais pagamentos na rede SIBS

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), para a RAM, referentes ao 2.º trimestre de 2024, mostram que os montantes relativos às duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático - TPA), considerados no seu conjunto, ascenderam aos 714,8 milhões de euros (2,7% do total nacional), significando um incremento de 9,2% comparativamente ao período homólogo (+6,3% no País). Este crescimento deveu-se, sobretudo, ao aumento de 12,9% verificado nas compras através de terminais de pagamento automático (+10,3% a nível nacional), uma vez que os levantamentos registaram uma diminuição homóloga, ainda que ligeira, de 0,1% (-2,6% no País).

De referir ainda que o acréscimo global atrás mencionado derivou quer do aumento de 17,7% verificado nos movimentos com cartões internacionais, quer dos cartões nacionais, que cresceram 6,7%. No todo nacional, as variações foram de +8,1% e de +6,1%, pela mesma ordem.

Desagregando os levantamentos em nacionais e internacionais, observa-se que, no 2.º trimestre do corrente ano, os primeiros totalizaram 171,0 milhões de euros, mantendo-se praticamente ao mesmo nível do trimestre homólogo, enquanto os segundos perfizeram 15,1 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 1,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Por sua vez, as compras através de TPA feitas com cartões nacionais rondaram os 372,9 milhões de euros, um aumento de 10,1% face ao 2.º trimestre de 2023, enquanto as realizadas com cartões internacionais ascenderam a 155,8 milhões de euros, equivalendo a um aumento de 20,0% em relação ao período homólogo. Desagregando o total das compras em presenciais e online, observa-se que as variações face ao mesmo trimestre do ano anterior foram de 12,0% e 28,8%, respetivamente, constituindo as compras online apenas 5,8% do total.

No 2.º trimestre de 2024, as compras realizadas através de TPA foram maioritariamente efetuadas nos setores de “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (55,3% do total) e “Alojamento, restauração e similares” (24,2% do total). O conjunto dessas duas subclasses da Classificação de Atividades Económicas (CAE Rev.3) concentrou 79,5% do total das compras mencionadas. Nesses setores, foram observados aumentos homólogos de 10,1% e 12,0%, respetivamente.

A análise dos dados por município mostra que no Funchal foram movimentados 435,9 milhões de euros, que correspondem a 61,0% do total da Região, sendo que o crescimento homólogo dos levantamentos adicionados das compras através de TPA no Funchal foi de 8,0%. Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 6,1 milhões de euros. A Ribeira Brava apresentou a variação homóloga mais elevada (+15,9%), em contraponto com o Porto Santo, que surge com a variação menos pronunciada (+3,8%).

Em termos acumulados, no 1.º semestre de 2024, o agregado dos levantamentos e compras através de TPA totalizou 1,3 mil milhões de euros, + 8,1% em termos homólogos, com o movimento com cartões internacionais a se destacar, crescendo +13,8% face ao 1.º semestre de 2023, contra 6,6% do movimento com cartões nacionais. A desagregação entre levantamentos e compras através de TPA mostra que enquanto os primeiros recuaram 0,6%, os segundos subiram 11,7% face aos primeiros seis meses do ano passado.