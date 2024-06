A pele possuí melanina, responsável pelo tom de pele, que nos protege da radiação solar.

Com o passar do tempo pode acontecer um desequilíbrio, causado por diversos factores, gerando manchas. Estas alterações de pigmentação na pele devem -se por questões genéticas, alterações hormonais e principalmente pela exposição excessiva ao sol sem usar protecção solar.

O que acontece ao melanócito quando é agredido?

O Melanócito, é o responsável por produzir a Melanina, ao sofrer uma agressão, irá sofrer um desequilíbrio provocando excesso de produção de Melanina. Para combater a agressão quer seja interna ou externa, o Melanócito produz excesso de Melanina causando manchas.

Tipos de Manchas?

As Melanoses são desencadeadas pelo excesso de exposição solar, este tipo de manchas surgem mais frequentemente no dorso das mãos, no colo e no pescoço.

As Efélides são comumente conhecidas por sardas.

A Cloasma ocorre devido às alterações hormonais.

Hiperpigmentação pós-inflamatória ocorre em casos de acne ou outro tipo de lesão na pele.

Como minimizar as Manchas?

Existem tratamentos que ajudam a clarear as manchas, como os peelings e cosméticos.

No entanto, uma rotina de cuidados diários, ajuda a minimizar a alteração de pigmentação.

Alguns passos essenciais:

Higienizar a pele, hidratar e usar Protecção Solar 50+.

Também é necessário complementar com tratamento adequado para ajudar atenuar e controlar a produção de Melanina.

No Gabinete, a Magic Skin Clinic recomenda a linha Brightening- Mela White.

Composto por creme de noite, sérum e Protecção Solar 50+.

Esta linha, ajuda a inibir a produção de melanina e, além disso, tornam a pele mais luminosa. Contém Niacinamida, Arginina e Pantenol. È um exelente anti-idade.

Fica a Dica

A base essencial para ajudar a combater as Manchas é, sem dúvida, usar Potecção Solar e cuidar da pele, nutrindo dia após dia.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Email: [email protected]

Facebook: facebook.com/luisacorreiacea

Instagram: magicskin_clinic

Conheça mais sobre os serviços da Magic Skin Clinic aqui!