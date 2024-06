O BMW i3 aH 2021 é um veículo que veio redefinir a forma como nos deslocamos. Combinando um design inovador, tecnologia de ponta e um compromisso com o meio ambiente, o BMW i3 aH oferece uma experiência de condução incomparável.

Este veículo apresenta um design futurista que não passa despercebido. As suas linhas elegantes e aerodinâmicas, combinadas com materiais reciclados e de alta qualidade, proporcionam um interior espaçoso e confortável. A posição elevada dos assentos oferece uma visão panorâmica da estrada, enquanto o acabamento sofisticado garante um ambiente luxuoso e acolhedor.

Equipado com um motor eléctrico de 170 cavalos e uma bateria de alta capacidade, o BMW i3 aH oferece um desempenho ágil e eficiente. Com uma autonomia estendida até aos 300 KM. A aceleração instantânea e a direcção precisa fazem com que cada viagem seja emocionante e prazerosa.

Este veículo vem equipado com de tecnologia avançada que tornam a condução mais segura e conectada. O computador de bordo, o regulador de velocidade, o EBD, o EPS, e o sistema de infoentretenimento garantem que está sempre no controlo e bem informado.

Comprometido com a sustentabilidade, o BMW i3 utiliza materiais reciclados e processos de produção eco-friendly. A pegada de carbono reduzida e a emissão zero de gases poluentes fazem deste modelo uma escolha consciente para quem se preocupa com o meio ambiente.

