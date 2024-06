Oficinas de Verão promovem livro e criatividade

O Serviço Educativo Cultura Santa Cruz promove nos meses de Julho e Agosto oficinas criativas gratuitas para crianças na Biblioteca Municipal de Santa Cruz, localizada na Casa da Cultura - Quinta do Revoredo, encontros estes que têm como ponto de partida os livros e que convidam à exploração. A primeira oficina acontece já no dia 4.

O objectivo da Câmara Municipal de Santa Cruz, através do seu serviço educativo, é promover a criatividade, o desenvolvimento do potencial criativo, da imaginação, e da promoção da literacia estética e cultura visual.

Estão programadas as oficinas criativas ’Quintas na Bilbioteca’24’, que se realizam como o próprio nome indica às quintas-feiras neste espaço, entre as 10 horas e as 12 horas. Haverá sessões nos dias 4, 11, 18 e 25 do próximo mês. Estão integradas na comemoração do aniversário da Biblioteca Municipal de Santa Cruz, inaugurada a 16 de Julho de 1964. No mês seguinte têm início as oficinas ‘Agosto na Casa’24’, que vão decorrer de segunda a sexta-feira no mês de Agosto também na Biblioteca e igualmente das 10 horas às 12 horas, excepto no dia 15, que é feriado. As duas iniciativas têm o mesmo princípio de exploração.

Com estes encontros em Julho e Agosto, o Serviço Educativo pretende promover nas crianças o gosto sobretudo pelo livro e pela leitura, mas também pelos diferentes materiais e técnicas. São pontos de partida para promover a imaginação, a criatividade, a leitura, o livre-pensamento”, frisa Raquel Gonçalves, que com Rafaela Rodrigues vai dinamizar as sessões. “Ajudá-los a olhar para o livro de uma forma mais pro-activa, que leva a outras práticas explorações”, explica.

Estão programadas actividades de expressão plástica e de expressão verbal. A cianotipia, técnica de impressão antiga que obtém imagens pela reacção de alguns componentes à luz e que cria imagens azuis, será uma das experiências a realizar com as crianças.

A promoção destas oficinas vai ao encontro do princípio de “validar o papel das artes no desenvolvimento da personalidade e dos processos de estruturação cognitivos e sócio-afectivos”, a que se propõe o Serviço Educativo Cultura Santa Cruz.

’Quintas na Bilbioteca’24’ e ‘Agosto na Casa’24’ são oficinas destinadas a crianças entre os 6 e os 12 anos. É obrigatória a inscrição, através do sítio, em www.cm-santacruz.pt, ou do telefone 291520124. As inscrições para ’Quintas na Bilbioteca’24’ decorrem até ao dia 1 de Julho; as inscrições para ‘Agosto na Casa’24’ já estão também abertas, terminam a 22 de Julho.