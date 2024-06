Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Casa, comida e transporte levam 65% do dinheiro. Média de despesas anual situou-se em 22.605 euros, mais 4.400 face ao anterior inquérito sobre os gastos das famílias realizado pelo INE. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Restaurantes da Zona Velha visitados pelos fiscais. Câmara do Funchal no terreno para acabar com abusos na ocupação da via pública. Em agenda estão outras artérias já definidas, como a Rua da Carreira.

Em ‘pontas’ para Genebra. Matilde Rodrigues, do Ballet Júnior da Madeira, é a única portuguesa seleccionada para estudar numa prestigiada escola da Suíça.

Fique também a saber que Nível de construção obriga a importar mais mão-de-obra. Ex-bastonário dos Engenheiros alerta no dia em que arranca as jornadas de Engenharia Civil, que vai debater a crise na habitação.

E, por fim, TEDxFunchal regressa em Novembro focado em ‘reinícios’.

