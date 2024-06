Buscas prosseguem no Malaui para encontrar avião onde seguia vice-presidente

Intensas buscas decorrem hoje no Malawi para encontrar o avião militar que transportava o vice-presidente do país que desapareceu do radar na segunda-feira, depois de não conseguir aterrar.

"Sei que esta é uma situação dolorosa, mas quero assegurar-vos que não descarto quaisquer meios disponíveis para encontrar este avião e que estou agarrado à esperança de que encontraremos sobreviventes", disse o Presidente, Lazarus Chakwera, numa mensagem à nação transmitida pela televisão na noite de segunda-feira.

Junto com outras nove pessoas, o vice-presidente, Saulos Chilima, de 51 anos, seguia no avião, que descolou pouco depois das 09:00 locais (06:00 em Lisboa) da capital em direção à cidade de Mzuzu, 370 quilómetros a nordeste, para assistir ao funeral de um antigo membro do governo.

A ex-primeira-dama do Malawi, Shanil Dzimbiri, também estava a bordo.

"À chegada a Mzuzu, o piloto não conseguiu aterrar devido à fraca visibilidade por causa do mau tempo e as autoridades aéreas aconselharam o avião a regressar a Lilongwe, mas rapidamente perderam o contacto com o aparelho", contou o Presidente.

O chefe de Estado rejeitou as alegações dos media locais de que as operações de busca foram interrompidas ao cair da noite.

As equipas "ainda estão no terreno a realizar buscas e dei ordens estritas para que a operação continue até que o avião seja encontrado", disse, acrescentando que o exército fornecerá regularmente informações ao público.

O presidente disse ter contactado os governos de vários países, como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Noruega e Israel, e que todos ofereceram assistência, incluindo o fornecimento de "tecnologias especializadas que permitirão encontrar o avião mais rapidamente".

Um sinal de telecomunicações permitiu localizar o avião num raio de 10 quilómetros em torno da Riaply, uma empresa trituradora de madeira, a sul de Mzuzu, anunciou.

Segunda-feira à noite, nesta zona, as equipas de busca revistaram a pé e à luz de lanternas a floresta de Chikangawa, onde, segundo testemunhos não confirmados, foi avistada a queda de um avião, noticiaram os meios de comunicação locais.

O Presidente, que deveria partir para uma visita de trabalho às Bahamas, cancelou a viagem.

Primeiro vice-presidente eleito em 2014, Saulos Chilima, uma figura política carismática, é muito popular no Malawi, especialmente entre os jovens.

Em 2022, durante o seu segundo mandato, foi suspenso do cargo depois de ter sido preso e processado por corrupção no âmbito de um escândalo envolvendo um empresário anglo-malauita.

Em maio, um tribunal do Malawi anulou as acusações, após várias audiências.