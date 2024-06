Pedro Buaró estreia-se em europeus absolutos com um 14.º lugar

O madeirense Pedro Buaró teve ontem a sua estreia em Campeonatos da Europa de atletismo, no escalão absoluto, onde acabou por falhar a passagem às finais do Salto com Vara.

Em Roma, o atleta do Benfica já qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, integrou o grupo A das qualificações, e apresentando-se com a marca de 5,82 metros, aquela que lhe garantiu um lugar nas olimpíadas assim como um novo recorde de Portugal absoluto.

Entre os 30 inscritos nas qualificações desta manhã, o madeirense precisava de figurar entre os 12 melhores saltadores, ou obtendo um registo superior aos 5,75 metros, para atingir a final da prova.

No grupo A, Pedro Buaró começou por saltar a 5,20 metros, para depois cumprir a fasquia nos 5,45 metros. Já na 'ronda seguinte' e a uma altura de 5,60 metros, o atleta insular não foi feliz e veio a falhar as três tentativas que teve, ficando assim afastado da final.

De referir que a marca de qualificação dos 12 apurados cifrou-se nos 5,60 metros.

Pedro Buaró fechou assim a sua estreia em europeus absolutos no 14.º lugar.