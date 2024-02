Se existe uma tradição que conquista paladares, é a arte das tapas servidas no Castanheiro Boutique Hotel. Este pequeno aperitivo tornou-se uma experiência gastronómica no evento semanal “Tapas & Wine" no IRIS Lounge & Music Bar, que une sabores, vinhos e música numa atmosfera exclusiva.

Todas as quintas-feiras, o IRIS Lounge & Music Bar transforma-se no palco de uma jornada gustativa, das 19:30h às 21:30h. Os amantes da boa gastronomia têm a oportunidade de desfrutar de um buffet de tapas mediterrânicas cuidadosamente preparadas com sabores frescos e autênticos da região, elevando a tradição das tapas a novos patamares de sabores.

A seleção cuidadosa de vinhos, escolhidos para complementar perfeitamente os sabores das tapas, adiciona um toque de sofisticação à noite, assim como a música jazz ao vivo, que ecoa suavemente pelo espaço e completa a atmosfera acolhedora.

Para mais informações e reservas contacte:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]