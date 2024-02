A sorte se alcança com suor, risco, trabalho e muita fé.

Este caso aconteceu na década de 1950, no Calhau da Lapa, numa altura em que os pescadores se aventuravam mar a fora, mesmo quando o tempo e o mar não estavam de feição, pois, o dinheiro não abundava e as famílias em casa esperavam por comida.

Num dia de faina os pescadores capturaram muitos atuns, até mais não poderem. Mas, não há sorte que o azar não acompanhe. Durante a noite, o vento se levantou, surgiu o nevoeiro e a chuva, as ondas estavam cada vez mais altas. Nalguns dos barcos tiveram que deitar atuns ao mar, porque receavam que afundassem. Os pescadores pensavam que iam morrer.

O barco do Saquinha

Pela madrugada o tempo amainou e os barcos, aos poucos, aportaram no Calhau da Lapa. Mas não havia sinais dos barcos do Galão e do Saquinha. Os familiares desesperavam em cima das rochas e no cais, com olhos fixados no horizonte, todos temiam o pior. No dia seguinte, os barcos fizeram-se ao mar, em diversas direções, à procura dos desaparecidos. Entretanto, chegou o Galão, mas, ao fim de muitas horas, os barcos regressaram sem qualquer sinal do Saquinha. Os familiares e os vizinhos vestiram-se de luto, reuniram-se na igreja, onde o Padre Pita rezou uma missa. No quarto dia, já não havia esperança que regressassem com vida.

Azar e a sorte

O barco do Saquinha na tempestade andou à deriva, arrastado para oeste e, devido ao esforço dos pescadores e alguma sorte, conseguiu chegar à costa, algures entre a Calheta e a Ponta do Pargo. Os pescadores exaustos, após um descanso, andaram a pé durante largas horas à procura de ajuda. Quando conseguiram uma boleia para casa, já tinha decorrido muitos dias.

Emoção do regresso

Com a notícia que os pescadores estavam vivos, surgiu um alvoroço na freguesia, muitos gritavam de umas bandas para as outras, de todos os sítios se dirigiram para a Igreja. Alguns davam graças, em alta voz, a São Brás e à Senhora do Bom Despacho. O Padre Pita deixou um escrito sobre este caso, no qual diz que rezou e chorou com os pescadores e as suas famílias.

Na noite de Natal, os pescadores compareceram na Igreja com as roupas do mar, cada um com um círio aceso, dirigiram-se para junto do presépio, um deles levou um atum às costas como oferta, enquanto cantavam quadras de gratidão. Na verdade, as quadras foram mais choradas do que cantadas!

*) Baseada no livro Campanário – a freguesia e sua gente, Ed. Junta de freguesia, 2009 e Deus me faça feliz, Ed. O Liberal, 2013.