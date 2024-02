Descubra a combinação perfeita de desempenho, conforto e praticidade com a Opel Combo VAN 1.6 CDTI 100CV. Projectada para atender às necessidades do seu negócio, este veículo oferece uma solução confiável e eficiente para suas necessidades de transporte.

A viatura vem equipada com um motor 1.6 diesel de 100 cavalos. Este modelo da Opel oferece um desempenho impressionante aliado a uma economia excepcional de combustível. O baixo consumo de combustível torna-a uma escolha ideal para suas operações comerciais.

Com capacidade para até 3 lugares, esta carrinha oferece um amplo espaço de carga para transportar mercadoria com facilidade. O design interior foi projectado para optimizar o espaço interno, garantindo que leva tudo o que precisa de forma segura e organizada.

No que concerne à segurança, este veículo vem equipado com airbag para o condutor e passageiro, ABS, computador de bordo, EBD, distribuição electrónica da força de travagem, ESP, Imobilizador Electrónico do Motor e Regulador de Velocidade.

A pensar no conforto do condutor foram instalados recursos como direção assistida, ar condicionado e sistema de áudio de alta qualidade, para que além de uma viagem segura tenha uma sensação agradável de condução.

