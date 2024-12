Este Natal, torne cada receita mais saborosa com o Forno Hisense

Com a quadra natalícia à porta, é hora de começar a planear os cozinhados que vão reunir a família e amigos à volta da mesa. Para garantir que cada prato seja um sucesso – digno de um chefe – a Raimundo Ramos apresenta uma promoção imperdível. O Forno Hisense está disponível por apenas 529,00 euros (IVA incluído), com mais de 100 euros em desconto. Aproveite este preço especial e descubra por que este equipamento é o aliado indispensável para os seus cozinhados de Natal e de todo ano.

Para começar, o seu modo de confeção a vapor torna-o no produto ideal para manter o sabor, a textura e os nutrientes dos alimentos. Além disso, possui um Modo Pizza e Airfry, funcionalidades muito procuradas no mercado, a par do ‘Modo Grill’ e modos de confeção avançados para garantir que obtém aquele dourado perfeito e uma distribuição uniforme de calor.

E sabemos que esta é uma época que se pode tornar caótica. Por isso, poupe tempo e cozinhe em poucos minutos com o sistema de pré-aquecimento rápido. O forno tem ainda uma capacidade generosa de 77 litros, perfeita para assados de grandes dimensões, como é o caso do peru de Natal. Outro factor que diferencia este equipamento está relacionado com a tecnologia WI-FI, o que significa que pode controlar o forno remotamente e ajustar as definições com facilidade, inclusive quando está ocupado com outras tarefas. Temos de frisar também que o Forno Hisense, disponível na cor preta, garante eficiência energética A+. As suas características físicas estão fixadas em 59,5 centímetros de altura, 59,5 centímetros de largura e 56,4 centímetros de profundidade.

Não deixe escapar esta oportunidade. Este Natal, cozinhe com mais sabor e praticidade. Escolha o Forno Hisense.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

This Christmas, make every recipe more delicious with the Hisense Oven

With the holiday season approaching, it’s time to start planning the meals that will bring family and friends together around the table. To ensure every dish is a success – worthy of a chef – Raimundo Ramos has an unmissable offer for you. The Hisense Oven is now available for just €529 (VAT included), with over €100 in savings. Take advantage of this special price and discover why this appliance is the must-have ally for your Christmas cooking and year-round recipes.

To start, its steam cooking mode makes it the ideal product for preserving the flavor, texture, and nutrients of your food. Additionally, it features Pizza Mode and Airfry, two of the most sought-after functionalities on the market, alongside Grill Mode and advanced cooking modes to ensure perfect browning and even heat distribution.

We know this time of year can be hectic. That’s why you’ll love the rapid preheating system, which saves time and gets you cooking in just a few minutes. With a generous 77-liter capacity, this oven is perfect for large roasts, like the traditional Christmas turkey.

Another standout feature of this oven is its Wi-Fi technology, allowing you to control it remotely and adjust settings effortlessly—even when you’re busy with other tasks. Let’s not forget that the Hisense Oven, available in sleek black, boasts an A+ energy efficiency rating, combining top performance with energy savings. Its physical dimensions are 59.5 cm in height, 59.5 cm in width, and 56.4 cm in depth, making it a perfect fit for any kitchen.

Don’t miss this opportunity. This Christmas, cook with more flavor and convenience. Choose the Hisense Oven.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

