Novembro regista crescimento de 12,3% nas dormidas na Madeira

A Região registou, no mês de Novembro, em comparação com o período homólogo, um aumento de 12,3% nas dormidas em alojamento turístico, deu conta a Direcção Regional de Estatística (DREM), com referência aos primeiros dados apurados para o sector.

Terão entrado 164,6 mil hóspedes, que geraram 892,5 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 11,5% e de 12,3%, respectivamente.

"Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Novembro de 2024 (2 078,7 mil; +6,2% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 10,9 milhões (+6,8% que no mesmo período de 2023)", adianta a mesma fonte.

Fonte DREM

Excluindo das contas o alojamento local com menos de 10 camas, que não é considerado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o acréscimo homólogo será de 8,2%, variação ligeiramente inferior à verificada a nível nacional (+9,8%). Todas as regiões do País cresceram nesse indicador, sendo mais expressivo o desempenho da região Centro (+24,6%), da Península de Setúbal (+19,3%), do Norte (+18,3%) e dos Açores (+16,4%).

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 55,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 148,1 mil (16,6% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 6,4%, situando-se em 744,4 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 38,1 mil e os com residência no estrangeiro, 126,5 mil", complementa a DREM.

A nível nacional, as dormidas de residentes registaram um aumento expressivo (+22,2%), correspondendo a 1,7 milhões, enquanto as dos não residentes registaram um crescimento mais modesto (+4,6%), totalizando 3,4 milhões.

De acordo com os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 83,4% do total de dormidas. Nesse conjunto, em novembro de 2024, o mercado da Alemanha foi o que registou mais dormidas, com cerca de 206,2 milhares (+7,7% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 166,6 milhares (-2,3%), e da França, com 30,5 mil (+3,2%).