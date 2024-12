'Chatbot' do ChatGPT regista perturbações em todo o mundo

O 'chatbot' de inteligência artificial (IA) ChatGPT, da empresa norte-americana OpenAI, o mais popular do mercado, deixou de funcionar com normalidade por volta das 18:30 de hoje e ainda não recuperou as suas funcionalidades.

A OpenAI reconheceu na sua própria página que está a sofrer uma elevada percentagem de erros e que está a trabalhar para tentar solucionar o problema.

A empresa norte-americana garantiu também que identificou a origem das falhas, que afetam também o Sora (gerador de vídeos através de texto), e que as está a avaliar.

De acordo com a OpenAI, o problema foi causado por um fornecedor externo, noticiou a agência Efe.

A empresa anunciou que irá fornecer mais informações a este respeito o mais breve possível.

Por volta das 18:30 (hora de Lisboa), os utilizadores do ChatGPT começaram a reportar problemas com o serviço, segundo relatos enviados para a aplicação Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, compilando dados globais.

Ao realizar uma pesquisa no ChatGPT de Espanha, o chatbot (programa de computador com o qual se pode conversar) não responde ao pedido e informa que "algo correu mal".

"Se o problema persistir, contacte-nos através da nossa central de ajuda em help.openai.com", pode ler-se na mensagem.

O serviço popularizou-se no final de 2023 pelas múltiplas funcionalidades que oferece e por responder a todo o tipo de questões.

O ChatGPT tem 300 milhões de utilizadores ativos por semana. São enviadas 1 bilião de mensagens todos os dias através da sua plataforma, segundo dados da OpenAI.