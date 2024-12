Portugal recebeu cerca de 5 mil estudantes guineenses do secundário este ano letivo

O embaixador português na Guiné-Bissau afirmou hoje que, no presente ano letivo, até ao momento, 4.916 estudantes guineenses foram admitidos no ensino secundário em Portugal e 396 outros como bolseiros no ensino superior ao abrigo do Regime Especial.

Miguel da Cruz Silvestre falava na cerimónia de entrega do primeiro laboratório da autópsia forense fornecido à Polícia Judiciária guineense pela cooperação chinesa e cujos técnicos foram formados em Portugal.

Na ocasião, o embaixador sublinhou a preocupação de Portugal com a formação de quadros guineenses, nomeadamente no domínio do apoio às autoridades judiciais.

Nesse aspeto, Miguel Silvestre referiu o facto de tanto o médico-legal que vai trabalhar no laboratório como o primeiro e único tanatologista (que investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte) na Guiné-Bissau, Viriato Iala, terem sido formados pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal.

"Reitero o apoio de Portugal à Polícia Judiciária guineense, à sua meritória ação para promoção da paz social e da defesa da legalidade" na Guiné-Bissau, afirmou.

O diplomata português frisou que o apoio institucional e a capacitação da PJ guineense vão continuar, bem como a formação de quadros do país africano em diferentes domínios nas instituições portuguesas.

"Portugal tem sido e continuará a ser um parceiro especial da Guiné-Bissau no domínio da formação", acrescentou.