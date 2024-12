Acidente de avião na Coreia do Sul é o mais mortífero num ano com vários desastres fatais

O acidente com um Boeing no domingo na Coreia do Sul, que matou 179 pessoas, foi o pior do país nas últimas décadas, mas foi também o desastre aéreo mais mortífero do mundo neste ano.

O Boeing 737-800 operado pela companhia aérea sul-coreana Jeju Air despenhou-se com o trem de aterragem dianteiro recolhido e embateu numa vedação de betão no aeroporto internacional de Muan, no sul da Coreia do Sul.

O acidente mais mortífero da história da aviação ocorreu em 1977, quando dois `jumbos´ Boeing 747 colidiram numa pista na ilha espanhola de Tenerife, matando 583 das 644 pessoas que seguiam a bordo dos aviões. Os investigadores espanhóis culparam o comandante do KLM 747 por descolar sem autorização dos controladores de tráfego aéreo.

Num ato de terrorismo, quase 3.000 pessoas morreram quando sequestradores da Al Qaeda lançaram quatro aviões contra as torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, o Pentágono nos arredores de Washington, e um campo no sudoeste da Pensilvânia, a 11 de Setembro de 2001.

Estes são alguns dos acidentes aéreos mais significativos que aconteceram em 2024:

- 02 de janeiro: Um avião de passageiros de grande porte e uma aeronave da guarda costeira japonesa colidiram numa pista de Tóquio. Todas as cinco pessoas que seguiam no avião da guarda costeira morreram, mas todos os 379 passageiros da Japan Airlines escaparam antes de a aeronave ser engolida pelas chamas.

- 10 de junho: Um avião militar que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, e a ex-primeira-dama Shanil Dzimbiri despenha-se devido ao mau tempo no norte montanhoso do país da África Austral. Outras oito pessoas que estavam a bordo também morreram.

- 24 de julho: No Nepal, um avião da Saurya Airlines despenhou-se pouco depois de ter levantado voo da capital Katmandu, matando 18 pessoas. Um dos pilotos sobreviveu. O Bombardier CRJ 200 deslocava-se para as instalações de manutenção e a maioria dos passageiros eram mecânicos e funcionários da companhia aérea.

- 11 de agosto: Um turbo-hélice operado pela Voepass do Brasil despenha-se, matando todas as 62 pessoas que seguiam a bordo. Um relatório preliminar indicou que os pilotos viram gelo a acumular-se no exterior do avião, indicando um possível problema com o sistema de degelo.

- 22 de dezembro: Um pequeno avião despenhou-se numa zona predominantemente residencial de uma cidade brasileira popular entre os turistas, matando todas as 10 pessoas a bordo e ferindo mais de uma dezena no solo. A causa do acidente não foi imediatamente clara.

- 25 de dezembro: Um avião da Azerbaijan Airlines despenha-se no Cazaquistão, matando 39 pessoas. 29 sobrevivem. O Presidente do Azerbaijão disse que o avião foi abatido acidentalmente pela Rússia. O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpa pelo "incidente trágico", mas não chegou a aceitar a responsabilidade.

- 29 de dezembro: Um Boeing 737-800 da companhia Jeju Air despenha-se perto de Seul, matando 179 pessoas. Após uma tentativa inicial de aterragem falhada, o avião recebeu um aviso de colisão com aves do centro de controlo de solo. O piloto emitiu um sinal de socorro antes de o avião se despenhar, ultrapassar a pista, embater numa vedação de betão e incendiar-se. Dois tripulantes sobrevivem depois de serem retirados da parte traseira do avião.