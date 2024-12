Veja as principais capas de jornais desta terça-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais desta terça-feira, 31 de Dezembro de 2024.

No Público:

- "Governo mudou direcções de nove ULS desde início do mandato"

- "O que esperar. Amadeu Guerra, Gouveia e Melo, Mondlane, Nuno Borges, Meloni e outras figuras a seguir no novo ano"

- "Adília Lopes 1960-2024. Uma poesia que abomina a crueldade"

- "As obras públicas que esperamos ver terminadas em 2025"

- "Crédito à habitação. Euribor a 12 meses caiu 33% durante o ano de 2024"

- "Governo. Hélder Rosalino desiste de cargo após polémica com salário"

Jornal de Notícias:

- "Cabaz de alimentos básicos recua para preços de 2022"

- "Depois do fim das portagens a luta é contra os pórticos. Sete autoestradas ex-scut gratuitas a partir de amanhã. Utentes querem estruturas desmontadas, para 'evitar tentações'"

- "Figuras do ano. O regresso de Costa e Trump"

- "Aniversário. Dolores à espera de Ronaldo para a festa dos 70"

- "Concurso. Hospitais 'perplexos' com vagas reduzidas para médicos de família"

- "Coimbra. Autarca e a mulher mortos por inalação de fumo"

- "Setúbal. Bananas escondiam três toneladas de cocaína"

- "Itália. Conceição anulou folga e já treinou o AC Milan"

- "Liga. Estatística favorece leões na luta pelo título"

Diário de Notícias:

- "As melhores imagens de 2024 pelos fotojornalistas do DN"

- "PJ bate novo recorde de apreensões de cocaína: 22,5 toneladas em 2024"

- "SNS. Menos urgências fechadas no Ano Novo do que no Natal"

- "Pressão. Inflação da energia tem dos piores dezembros desde a grande crise de 2011"

- "Alertas. O país 'desigual' que Marcelo persiste em mudar desde 2017"

- "Exclusivo. RTP avança com programa de saídas voluntárias de 80 trabalhadores no primeiro trimestre"

- "EUA. Portugueses no Congresso norte-americano: quem são e o que defendem"

- "Donato Salvatore: 'Canaletto e Guardi são os protagonistas indiscutíveis do vedutismo veneziano'"

i:

- "Jimmy Carter (1924-2024). Morreu o guardião moral da América"

- "O fim da linha autárquica"

- "A extinção dos dinossauros"

- "Conheça os autarcas que estiveram mais tempo em exercício, até a lei da limitação de mandatos, de 2013, levar ao fim desta classe política"

O Jogo:

- "FC Porto. André Villas-Boas, ao nosso jornal, faz balanço de 2024 e formula desejos para o próximo ano: 'O título é a ambição para 2025'"

- "Presidente portista enviou mensagem de felicidades aos leitores de O Jogo"

- "Clube: crescimento é a palavra-chave, do número de sócios às modalidades"

- "Mora e Samu aproveitam proximidade e puxam um pelo outro: Desafios mútuos alimentam amizade"

- "Entrevista exclusiva. Debast, central do Sporting, confia que este técnico levará leões ao bicampeonato: 'Estamos num caminho novo'"

- "'A equipa já percebe o que nos pede o treinador'"

- "Rui Borges mudou rotinas em Alvalade e está bem protegido. Segredos do sucesso e cláusula de 20 MEuro"

- "Benfica. Oferta por António Silva: 5 MEuro agora e opção de 30 MEuro no fim da época. Juventus levou nega"

- "Beste apontado ao Estugarda"

- "Braga. Navarro oficializado. Dragões emprestam por 300 mil euros e admitem vendê-lo por mais 2,7 MEuro"

- "Famalicão-Santa Clara 1-2. Hugo Oliveira ainda não ganhou pelos minhotos. Açorianos de volta ao top-4"

- "Internacional. Deu o treino no Milan, foi apresentado e deixou a receita do renascimento: Sérgio exige 'coração quente e cabeça fresca'"

- "Man. United, batido em casa pelo Newcastle [0-2], iguala registo de 2015. Amorim sofre quarta derrota consecutiva"

A Bola:

- "'Tivemos logo ligação muito forte'. Pedro Gonçalves encantado com primeiros dias de Rui Borges/ E se Amorim quisesse levá-lo para o Man. United? 0 8 do Sporting responde"

- "FC Porto. Villas-Boas quer chegar aos 150 mil sócios"

- "Benfica. Ideias de Bruno Lage postas em causa"

- "Liga. Famalicão 1-2 Santa Clara"

- "Inglaterra. Ruben Amorim volta a perder"

- "Itália. Conceição já deu primeiro treino no Milan"