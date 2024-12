Mulher sofre queda no Cais do Sardinha

Uma mulher, de 31 anos, sofreu esta manhã, uma queda da própria altura quando percorria a vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.

Os Bombeiros Municipais de Machico accionaram para o local uma ambulância, um veículo de apoio e seis elementos para proceder ao resgate da mulher, que apresenta suspeitas de fractura de um membro inferior.

O resgate está a decorrer por terra.