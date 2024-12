O que é o Jubileu?

Sob o lema ‘Peregrinos de Esperança’, a Diocese do Funchal assinala, este domingo, o início do Jubileu 2025 na Sé do Funchal, com celebração eucarística e cantares ao menino Jesus, ao final da tarde (18h).

Para quem desconhece o significado de Jubileu, eis a explicação da Diocese do Funchal: “Um Jubileu é celebrado na Igreja Católica de 25 em 25 anos e quer significar um Ano especial para celebrar o Aniversário do Nascimento de Jesus e, por isso, um Ano de graça, de reconciliação, de caridade, de perdão e misericórdia. Este Ano Santo terá como tema principal a Esperança. Jesus é a nossa Esperança e quanto o mundo precisa d'Ele. A Igreja católica não precisa apenas de reformas; precisa é de cristãos animados e entusiasmados pela força do Espírito Santo”.

A Diocese do Funchal “e todas as dioceses do mundo vão abrir o Ano Santo no domingo, 29 de Dezembro”. Na Diocese madeirense a comemoração religiosa “começa com uma concentração dos fiéis na igreja de São Pedro, às 16h30 e depois caminhada até à igreja da Sé e Solene Eucaristia da abertura do Jubileu, às 18h”.

A Diocese do Funchal informa ainda que “a peregrinação será aberta pela imagem do Senhor dos Milagres de Machico que vem ao Funchal abrir o Ano Santo”.