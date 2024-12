A TAP é a melhor companhia aérea do Mundo?

Na noite de ontem a Transportadora Aérea Portuguesa - TAP deixou em Lisboa três passageiros que tinham passagem comprada para o último voo como destino à Madeira, na sequência de um chamado ‘overbooking’. De acordo com a notícia veiculada pelo DIÁRIO, a companhia aérea calculou mal o tempo da viagem de ligação (operada pela TAP) proveniente de Frankfurt, que atrasou na sequência de uma avaria tecnológica, e decidiu vender os três lugares já comprados.

Bastou isto para que algumas críticas surgissem, de forma irónica e se questionasse como poderia ter sido possível acontecer se a TAP é considerada a “melhor companhia aérea do mundo”. É exactamente isso que iremos escrutinar.

Para início de conversa, sublinhamos que existem listas de melhores companhias aéreas do mundo, e elas são frequentemente classificadas com base em diversos critérios, como segurança, conforto, serviços a bordo, qualidade do atendimento ao cliente, pontualidade e inovação.

Essas classificações são frequentemente divulgadas por organizações de aviação e sites especializados como a Skytrax (que publica o World Airline Awards), AirlineRatings.com, Global Traveler ou a prestigiada World Travel Awards cuja última gala decorreu a 24 de Novembro no Savoy Palace.

Comecemos pela World Travel Awards que distingue o que de melhor se faz no turismo mundial em dezenas de categorias e em várias zonas do globo.

A escolha dos vencedores dos WTA é feita através de um processo de votos online, maioritariamente de profissionais da área de turismo e viagens, como operadores e organizações de turismo de vários países, agentes de viagem, mas também do público em geral.

Convém recordar que os WTA foram criados em 1993 para premiar a indústria turística, estimulando a “competitividade e a qualidade”. Culminam nesta final mundial após uma série de rondas regionais ao longo do ano. As nomeações para os prémios são feitas por três vias: incluem o vencedor e os outros dois candidatos mais votados de edição anterior, autocandidaturas após análise e aprovação pelo painel de especialistas dos WTA e, refere a organização, projectos "recomendados" pelo mesmo painel.

Após o anúncio das listas de nomeados, começa o processo de votação. Toda a gente pode votar no site oficial mas o voto dos profissionais registados da indústria turística vale por dois. Segundo a WTA, costumam votar cerca de 200 mil profissionais do sector, em 160 países. Não são conhecidos os números de votos em cada candidato, nem auditoria pública à votação.

Ora, nessa cerimónia, a TAP foi galardoada como Melhor Companhia Aérea Mundial a voar para África e a voar para a América do Sul. A Companhia recebeu os dois prémios. De resto a distinção aconteceu pela sétima vez consecutiva, depois de também já ter recebido o mesmo prémio nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.

Na ocasião Mário Chaves, Chief Operating Officer da TAP, falou ao DIÁRIO e referiu que “estes prémios reflectem a importância do mercado da América do Sul e de África para a Companhia e também o trabalho que temos feito para reforçar esta posição. Trabalhamos todos os dias para que a Companhia seja melhor. Vamos fazer 80 anos no próximo ano e há 80 anos que somos capazes de manter esta liderança, esperamos conseguir continuar para servir os nossos clientes da melhor forma”.

Para África, a TAP tem 80 voos semanais a partir de Porto e Lisboa para 14 destinos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marrocos, Senegal, Gâmbia e Gana. A TAP Air Portugal tem 87 voos por semana para o Brasil e voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga directamente a Portugal. Na América do Sul, voa ainda para a Venezuela, tendo agora voos directos entre Funchal e Caracas.

Também há pouco tempo a TAP foi novamente distinguida na 21º Gala Anual dos GT Tested Reader Survey Awards. Foi eleita a Melhor Companhia Aérea na Europa, uma distinção que resultou da sondagem anual designada “GT Tested Reader Survey", promovida pela prestigiada revista de turismo e viagens norte-americana Global Traveler. Foi o décimo quarto ano consecutivo em que a transportadora foi nomeada a Melhor Companhia Aérea da Europa pelos leitores da revista, na 21ª edição dos prémios anuais GT Tested Reader Survey Awards.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu esta quarta-feira, 11 de Dezembro, no Hotel L'Ermitage Beverly Hills, em Los Angeles. O GT Tested Reader Survey pede aos viajantes de luxo frequentes para nomearem os melhores numa variedade de categorias ligadas com viagens, distinguindo companhias aéreas, hotéis, programas de fidelização e produtos relacionados com viagens em mais de 80 categorias. Anteriormente foi eleita a Companhia Aérea favorita na Europa nos Trazee Awards.

Este ano, o Stopover da TAP, foi eleito o melhor programa pela Norte Americana Global Traveler, pela sexta edição consecutiva. O programa Portugal Stopover permite que os Clientes da TAP viajem para dois destinos pelo valor de um, ao incluir uma paragem de um a dez dias em Lisboa ou no Porto, a meio da viagem, na ida ou regresso. A TAP possibilita ainda a realização de uma segunda paragem em Portugal durante o período de Stopover, oferecendo 25% de desconto em qualquer voo doméstico.

Os clientes têm acesso a ofertas exclusivas e descontos em 149 parceiros de todo o País, onde se incluem hotéis, restaurantes, atividades, passeios, museus e espaços culturais, shopping e serviços, entre outros.

Mas qual foi a melhor do mundo?

Para a World Travel Awards a melhor transportadora foi para a Qatar Airways que arrecadou outros prémios como Melhor Classe Executiva.

E a World Airline Awards, sob a organização da Skytrax, o que diz? A lista de 100 empresas é encabeçada novamente pela Qatar que ultrapassou a Singapura Airlines, vencedora em 2023. Segundo os critérios estabelecidos a TAP ficou em 71.º posição melhorando 18 lugares quando comparado com 2023, mas piorando 4 degraus face a 2022.

E para a AirlineRantings? Novamente coloca em grande destaque a Qatar. A lista de premiados de 2024 distingue os melhores do sector superando as vencedoras anteriores Air New Zealand, bem como a Korean Air, Cathay Pacific Airways e Emirates, ficando com o primeiro lugar. Auditoria combina 12 critérios principais que incluem: idade da frota, avaliações de passageiros, lucratividade, classificação de segurança, classificação de produto, inovação e pedidos futuros da frota.

Na mesma lista verifica-se que a TAP integra o restrito grupo, classificando-se como a segunda melhor companhia nas aéreas premium do mundo. O sistema de classificação do Airlineratings.com utiliza uma escala de uma a sete estrelas, sendo sete a classificação mais elevada, e a TAP obtém sete estrelas em sete no capítulo de segurança de voo e seis estrelas em sete na avaliação do produto que oferece aos clientes.

Em resumo, a TAP das listas que tivemos acesso em nenhuma é referida como melhor companhia do mundo, mas ao longo do ano tem recebido várias distinções e reconhecimentos.