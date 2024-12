ADN apela que Governo Regional intervenha para resolver impasse na hotelaria

O ADN mostra-se preocupado com o impasse nas negociações entre a ACIF e o Sindicato da Hotelaria e pede que o Governo Regional intervenha neste assunto. No fundo, o que o partido pretende é que o actual executivo seja um mediador para que seja alcançado o entendimento entre as partes.

" Consideramos inaceitável que, num sector em constante crescimento económico, as legítimas aspirações dos trabalhadores continuem a ser ignoradas", diz Miguel Pita.

Os trabalhadores da hotelaria desempenham um papel central no sucesso do sector turístico da Madeira, promovendo o destino através da excelência do seu serviço. Contudo, os salários não têm acompanhado o crescimento deste sector, como já foi reconhecido publicamente pelo próprio Secretário Regional do Turismo, que mais de uma vez admitiu a insuficiência salarial no sector. Miguel Pita, ADN

O ADN considera que os aumentos salariais na hotelaria são não só justos como também benéficos para toda a sociedade madeirense. "É tempo de a hotelaria dar o exemplo, valorizando devidamente os seus trabalhadores, que são, em última instância, os maiores embaixadores da hospitalidade madeirense. Só assim será possível construir um sector verdadeiramente sustentável, justo e socialmente responsável", considera Miguel Pita.