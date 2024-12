Liverpool vence Leicester e aumenta para sete pontos vantagem sobre o Cheslea

O Liverpool venceu hoje na receção ao Leicester, por 3-1, na 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, na tradicional ronda do 'Boxing Day', e aumentou a vantagem para sete pontos sobre o Chelsea, segundo classificado.

A partida não começou de feição para o Liverpool, que sofreu um golo logo aos seis minutos, pelo veterano avançado ganês Jordan Ayew, mas o internacional neerlandês Cody Gakpo igualou, à beira do intervalo, aos 45+1, com um remate de fora da área.

Na segunda parte, o líder da Premier League 'puxou dos galões' e marcou mais dois golos, o primeiro por Curtis Jones, aos 49 minutos, e o segundo pelo internacional egípcio Mohamed Salah, aos 82.

O avançado português Diogo Jota foi lançado em campo aos 78 minutos, a render o internacional uruguaio, ex-Benfica, Darwin Nuñez, na equipa da cidade dos Beatles.

Com esta vitória, o Liverpool, aproveitando a derrota caseira do Chelsea, hoje, frente ao Fulham, de Marco Silva, aumentou a vantagem pontual para sete pontos, passando os 'reds' a somarem 42 contra 35 dos 'blues'.

Na terceira posição segue o sensacional Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, com 34 pontos, à frente do Arsenal, com 33, mas os 'gunners' recebem o Ispwich, na sexta-feira.

A equipa de Espírito Santo venceu hoje na receção ao Tottenham, por 1-0, subindo assim, provisoriamente, ao terceiro lugar, enquanto o Fulham, de Marco Silva, surpreendeu o Chelsea, em Stamford Bridge, ao vencer por 2-1, e segue em oitavo lugar, com os mesmos pontos do sétimo, o Manchester City, de Pep Guardiola.

Por seu lado, o Newcastle bateu em casa o Aston Villa, por 3-0, e ascendeu ao quinto lugar, em igualdade com o Bournemouth, que não passou do nulo na receção ao Crystal Palace.

Já o Southampton, com Mateus Fernandes no 'onze' inicial, na estreia do técnico croata Ivan Juric, perdeu em casa com o West Ham, por 1-0, e mantém-se em último lugar, com apenas seis pontos, somando apenas uma vitória em 18 jornadas.

Horas depois, o Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu hoje em casa por 2-0 o Manchester United, de Ruben Amorim, saindo dos lugares de despromoção.

Matheus Cunha, aos 58 minutos, e Hwang, aos 90+9, decidiram o encontro, no qual Bruno Fernandes foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, aos 47, para os 'wolves', que subiram ao 17.º lugar, com 15 pontos e acima da 'linha de água', deixando os 'red devils' em 14.º, com 22, após a quarta derrota nas últimas cinco jornadas.

Se Vítor Pereira segue 100% vitorioso em Inglaterra, a crise do United de Ruben Amorim agudizou-se, e o técnico que deixou o Sporting a meio da época para emigrar tem apenas quatro vitórias em 10 encontros no novo clube, tendo perdido nos últimos três.