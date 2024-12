Greener Act desenvolveu sete acções de recolha de beatas este ano

Este ano, a Greener Act, em parceria com a Madeira Friends, realizou sete acções de recolha de beatas de cigarro na cidade do Funchal, principalmente na área da Praça do Povo, do teleférico e do skate park.

A iniciativa foi inspirada por 'The Trash Traveler', um activista ambiental dedicado à sensibilização sobre a poluição por plásticos, que visitou a Madeira no início deste ano. Esta foi a primeira vez que uma actividade deste género foi realizada na ilha, complementando as habituais limpezas de praias organizadas regularmente pelo grupo.

"Recolher beatas de cigarro pode parecer estranho, mas é essencial para aumentar a consciência sobre o impacto ambiental destas pequenas, mas prejudiciais, fontes de poluição. Cada beata pode demorar até 10 anos a decompor-se. Quando fazemos limpezas de praias ou do oceano, o que encontramos cada vez mais são beatas de cigarro", explica Liliana Gonçalves, da Greener Act e voluntária na Madeira Friends.

O grupo tem crescido, atraindo uma participação cada vez maior de locais. "Alguns até interrompem o que estavam a fazer para se juntarem a nós. Já tivemos um adolescente de férias e até um passageiro de um cruzeiro que mencionou que esta prática é comum na Noruega", partilha Liliana.

A Câmara Municipal do Funchal apoiou a iniciativa, fornecendo luvas e sacos para os voluntários. O grupo espera que no futuro sejam implementadas mais medidas de penalização para quem descarta beatas no chão ou, alternativamente, que sejam distribuídos cinzeiros de bolso.

"Embora seja triste ver tantas beatas no chão, é gratificante perceber que temos uma comunidade de internacionais e locais a colaborar. Parece que gostam de participar, e às vezes até comparamos quem recolheu mais. Ironia das ironias, torna-se quase viciante apanhá-las", acrescenta Liliana.

"'Participa numa recolha de beatas—vais ficar viciado’, disseram-me. E tinham razão. Assim que começas a apanhar as primeiras, ganhas um olhar afiado e vês beatas por todo o lado. Depois da adrenalina, percebes que enches-te um grande saco com beatas de cigarro e deixaste o lugar um pouco mais limpo", compartilhou Daniel Stooss, um voluntário da Alemanha

A Greener Act e a Madeira Friends têm mais iniciativas planeadas para 2025, incluindo limpezas do oceano, limpezas de praias, trocas de roupa, plantação de árvores e muito mais.