Presidente da FPF e candidato ao COP centra atenção nas pessoas e nos programas sociais

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que anunciou a sua candidatura ao Comité Olímpico de Portugal, realçou hoje, na sua mensagem de Natal, os programas sociais desenvolvidos, para crianças e idosos.

“No objetivo da nossa missão estão os resultados desportivos, mas ao longo dos anos temos construído um caminho que não se resume a ganhar ou a perder – felizmente a ganhar mais do que a perder - e àquilo que conquistamos”, começou por escrever Fernando Gomes, na mensagem divulgada no sítio da FPF na Internet.

Desvalorizando as metas de resultados, e num discurso mais abrangente do que a modalidade que lidera, o dirigente enaltece a “solidez dos projetos (…) essenciais não apenas para o futuro da FPF e do futebol, mas também do desporto e do país”, destacando dois.

“Um, é ‘A Hora dos SuperQuinas’ cuja disseminação tem sido incrível, estando já presente em 1.400 escolas, envolvendo 75.000 alunos em 303 concelhos. O outro, é o ‘walking football’ que continua a mobilizar clubes e associações e a crescer em número de praticantes - são mais de dois mil”, detalhou.

Com o ano de 2024 em retrospetiva, e sem se referir à campanha lusa no Euro2024, em que Portugal foi eliminado pela França, nos quartos de final, ou a conquista da organização do Mundial2030, juntamente com Espanha e Marrocos, recorda os “grandes objetivos desportivos cumpridos”.

“A qualificação para os quartos de final da Liga das Nações, as presenças garantidas no Campeonato da Europa feminino e no Europeu de sub-21, e a participação nas fases decisivas das seleções masculinas e femininas de sub-17 e sub-19 nos respetivos Euros, o apuramento para o Mundial de futebol de praia e o arranque positivo da qualificação para o Campeonato da Europa de futsal”, acrescentou.

Ainda sobre o seu último ano de mandato à frente da FPF, destacou a inauguração do pavilhão dedicado ao futsal, a FPF Arena Portugal, que vai ainda albergar o canal televisivo federativo, aproveitando a mensagem natalícia para agradecer “a todos os colaboradores da FPF” e a todos os elementos das três direções lideradas por si – “todos eles sem exceção, incluindo Hermínio Loureiro, Elísio Carneiro e Carlos Coutada – e aos membros dos órgãos sociais pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 13 anos”.

“É, pois, de coração cheio de orgulho e gratidão que desejo a todos um tempo de paz, convívio e felicidade, rodeados das suas famílias”, concluiu.

Fernando Gomes, que cumpre o seu terceiro e último mandato na FPF, anunciou na passada sexta-feira a candidatura à presidência do COP, juntando-se ao ainda secretário-geral do organismo olímpico José Manuel Araújo, a Jorge Vieira, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e a Laurentino Dias e Alexandre Mestre, antigos secretários de Estado do Desporto.

As eleições para os órgãos sociais do COP, para o mandato 2025-2029, estão marcadas para 19 de março de 2025.

Já a FPF vai a votos em 14 de fevereiro, contando como candidatos com Pedro Proença, atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), e Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL).