O Pai Natal já partiu do Polo Norte para entregar as prendas a todas as crianças, que estão na lista das bem-comportadas.

O velhinho de barbas brancas segue acompanhado das suas renas Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago, Bernardo e, a guiar o caminho com o nariz vermelho, Rodolfo.

Foto FlightRadar

Estima-se que a passagem por Portugal ocorrerá pela 1h da madrugada.

Pode acompanhar o percurso aqui.