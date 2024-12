Antevéspera da “Festa”, uma quadra que os madeirenses vivem de um modo especial, a magia dos presépios e o cheiro a tangerinas está no ar. Não fora as estúpidas guerras desencadeadas pelo animal humano, movido pela ganância do poder ou pelo fanatismo religioso e teríamos uma quadra de paz e sossego no Mundo, vivendo para a família e amigos envoltos em amor e confraternização. Mas o homem não quer, prefere viver em conflito Até já têm inteligência artificial ao seu dispor mas continuam de olhos vendados – não lhes chamo burros para não ofender os animais – sim, porque os burros não fazem guerras para matar milhões dos seus semelhantes nem provoca destruição dos seus habitats naturais. O homem nunca teve tanta informação ao seu dispor e anda cada vez mais mal informado.

A política é, toda ela, uma mentira. Homens ou mulheres atropelam-se, mentindo e enganando os incautos para galgarem ao poder. A lei da paridade é apenas para pintar o quadro com cores democráticas mas é apenas mais uma forma de homens e mulheres se digladiarem pelo poder. A ética e a moral foram aprendidos nos bancos da escola mas rapidamente esquecidos nos bancos da vida devido à estupidez que a tudo se sobrepõe. O dinheiro cria tal dependência que facilmente gera corrupção, mesmo nos mais íntegros.

Lembro-me do tempo em que éramos felizes e não sabíamos vivendo sem ostentações mas com homens de H dignos e íntegros. Não sou saudosista do passado mas acho que as regras da honestidade, da dignidade e dos sãs costumes, são intemporais.

Gostaria de voltar aos meus tempos de criança, acreditar no Pai Natal e pedir-lhe, que em 2025, acabe a praga da corrupção, as abismais desigualdades sociais onde uns auferem o vencimento mínimo e outros auferem centenas de milhar para levar grandes empresas à falência. Justiça e valorização sim, alta discriminação profissional, não. Afinal todos vamos aos mesmos supermercados e enfrentamos o mesmo custo de vida. Que os governantes se lembrem dos reformados que contribuíram, uma vida, para este país e agora vivem com trezentos e tal euros de reforma enquanto o ordenado mínimo já vai para 9.500€ e os reformados recebem aumentos de 9 ou 10 €. É certo que esta classe não pode fazer greve mas podem sempre ir para a rua denunciar esta vergonha. E se não for pedir demais, que os nossos deputados sejam honestos e aprovem leis na AR que acabe com o enriquecimento ilícito onde alguns governantes entram nos gabinetes com as mãos nos bolsos e saem de lá com os bolsos cheios onde já não cabem as mãos. É assim tão difícil ver isto? Ou fazem que não vêm, enterrando a cabeça na areia como a avestruz ?

Não esqueça as crianças e adultos que passam fome, os refugiados, os estropiados e as famílias que choram os seus mortos devido à maldita guerra provocadas por insanos que deveriam ser condenados à prisão perpétua pelos horrores que cometeram. Sei que são muitos os pedidos e difíceis de satisfazer mas este ano vou escrevê-los em folha de lixa para que o pai natal não limpe o dito cujo com eles como tem feito os em anos anteriores. Assim peço que nos traga bons governantes, que os corruptos vão para “os quintos dos infernos” que aqueles que se servem dos cargos públicos para enriquecer tenham umas longas férias no estabelecimento prisional da Cancela, que os mentirosos sejam desterrados para as Desertas, a pão e água, que os políticos das amizades e os incompetentes sejam escorraçados, já que estão a afastar os jovens, com valor, da política e os eleitores das urnas. Ah!, já me esquecia, leve os maus mas traga bons, com sabedoria, honestidade porque a política na RAM precisa de bons políticos uma vez que já há muito se arrasta na lama e cada vez se afunda mais. Se acha que não temos oposição à altura pode recorrer à tal “frente autonomista” quem sabe haja por aí gente capaz para fazer melhor que os atuais. Pai Natal, vou confiar-lhe um segredo pois sei que não irá contar a ninguém: Consultei a minha bola de cristal com teias de 48 anos e ela prevê para 2025, grandes mexidas na política regional, para ficar tudo na mesma.

Desejo-vos um bom Natal e um melhor ano 2025 com governantes de juízo e bom senso.