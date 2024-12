Patronato da Hotelaria disponível a dialogar com sindicato

Os representantes dos empresários da Hotelaria, no caso a Mesa de Hotelaria da ACIF-CCIM, pela voz do seu presidente Eric Schumman, justificou hoje a proposta de aumento salarial de 53 euros mensais para os trabalhadores do sector com o facto de esta estar em sintonia com a inflação até Outubro, que inclusive está a recuar, bem como com a necessidade de acautelar eventuais cenários de recuo na procura por parte dos turistas, dada a conjuntura internacional. Ainda assim, os patrões continuam de porta aberta ao diálogo.

Na terça-feira, após mais uma reunião, o Sindicato da Hotelaria, pela voz de Adolfo Freitas anunciou um pré-aviso de greve para os dias 30 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro como forma de reivindicar melhoria salarial de acordo com os resultados das empresas do sector, sendo que a proposta é de aumento salarial de 75 euros para todos os trabalhadores, que não foi aceite pelo patronato.

De acordo com Eric Shumman, a proposta feita pelos patrões tem por base a auscultação de todos os empresários e chegou-se a um acordo de aumento salarial que, no próximo ano significará mais 742 euros do que em 2024, lembrando que a proposta do Sindicato não teve qualquer justificação factual, ainda que compreenda a posição da mesma.

Para o gestor, a ideia passa por continuar à mesa das negociações, algo que deverá acontecer nos próximos dias, embora não haja para já qualquer compromisso de que seja realizada ainda antes do Natal. A abertura de portas à negociação é clara, mesmo porque, como refere, uma greve nesta altura "não fará bem a ninguém".

Também o Governo Regional já reagiu a este anúncio de greve no Réveillon madeirense apelando ao diálogo.