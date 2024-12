Manuel António Correia entrega hoje petição para eleições e congresso extraordinário

Manuel António Correia irá formalizar hoje, pelas 15h30, a entrega do requerimento e das subscrições necessárias para a convocação do Congresso Extraordinário Eleitoral do PSD Madeira.

O anúncio acaba de ser feito pelo antigo secretário regional, que se candidata pela terceira vez. A queda do Governo Regional e a justificação dos partidos da oposição para recusarem um governo do PSD com Miguel Albuquerque estão na origem desta tomada de posição que conta com as assinaturas de militantes suficientes.

Manuel António Correia candidatou-se à liderança do PSD Madeira pela primeira vez em 2014, numa disputa com vários candidatos, inclusive o catual líder, que procuravam suceder ao histórico líder Alberto João Jardim.

A entrega será realizada na sede do PSD Madeira, situada na Rua dos Netos, nº 68, Funchal, que tem estado encerrada neste período de Natal.

Hoje também o Representante da República é recebido pelo Presidente da República, onde se decidirá quando ficarão marcadas as eleições legislativas regionais, sendo que Ireneu Barreto falou na semana passada que seria muito provável a 9 de Março.

A data do próximo acto eleitoral é importante para se saber se, estatutariamente, há tempo do PSD realizar eleições directas e congresso extraordinário antes dos madeirenses serem chamados de novo às urnas.

Recorde-se que hoje o DIÁRIO noticia na sua edição impressa que Manuel António Correia tem sido pressionado a avançar para eleições regionais, com ou sem o PSD.