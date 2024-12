Rodrigues diz que solução para a crise política passa por “entendimentos, acordos e consensos”

O presidente de Assembleia Legislativa da Madeira aproveitou a mensagem de Natal para vincar que a Madeira não pode andar continuamente em eleições e para dizer que a solução para este impasse passa por consensos capazes de ultrapassar a crise política, “a mais grave dos últimos 50 anos da Democracia e da Autonomia da Madeira”.

José Manuel Rodrigues antevê a realização de eleições como a saída para a “imprevisibilidade” e para a “ingovernabilidade” que marcam a Região. Um “momento de clarificação política”, que na opinião do presidente do parlamento madeirense, tem de ser acompanhado de “entendimentos, acordos e consensos” capazes de “criar as bases da estabilidade política que permita ter um novo governo para a Região” e “não andarmos de 6 em 6 meses em eleições, ou de moção em moção de censura”, afirma.

José Manuel Rodrigues reforça a confiança no “bom-senso dos madeirenses” e na sua “capacidade de votar e decidir de forma consciente, para que em 2025 não se repita aquilo que aconteceu em 2024”. Destaca a necessidade e a importância da “estabilidade política”, através de “um novo governo e um orçamento e um plano de investimentos que mantenham a Região com bons crescimentos económicos, como tem acontecido, mas sobretudo que esse crescimento económico tenha reflexo na vida de cada um de nós, na vida das pessoas e das famílias”, salienta o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira que termina a comunicação dirigida aos madeirenses e porto-santenses com votos de “Santo Natal e um Bom Ano de 2025” para todos.