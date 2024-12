José Manuel Rodrigues pede ao ‘Menino Jesus’ que "dê juízo a todos os políticos madeirenses"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse, hoje, esperar que a política regional "melhore de qualidade em 2025".

José Manuel apresentou, esta tarde, de cumprimentos de Natal ao Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no Paço Episcopal.

Durante a audiência, o chefe do parlamento madeirense agradeceu o trabalho social da Igreja Católica madeirense, nas áreas da saúde mental, da educação, da cultura e do património, mas aproveitou também a ocasião para deixar um recado político.

“Neste momento de instabilidade e de muita irresponsabilidade permitam-me que peça ao ‘Menino Jesus’ que dê juízo a todos os políticos madeirenses para que 2025 seja melhor que este instável 2024”, afirmou aos jornalistas presentes.

Questionado sobre as consequências da moção de censura do Chega que vai ser discutida amanhã, José Manuel Rodrigues salientou que “há um conjunto de situações que são penalizantes para os madeirenses que se devem ao chumbo do Orçamento". "Se ao chumbo do orçamento somarmos a rejeição do Governo, com a aprovação da moção de censura e a consequente queda do Governo, temos aqui um caldo de instabilidade que é preciso o tal juízo do ‘Menino Jesus’, para que possamos lidar com responsabilidade e encontrar uma solução política e de governo para a Madeira em 2025”, sustentou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou ainda que “2024 foi um “annus horribilis” (ano horrível) para a Região, devido à instabilidade política e aos processos judiciais que foram abertos, pese embora esteja a ser "um grande ano para a Madeira”, em termos económicos.

“Desejo que a economia continue a crescer, que tenha reflexos na vida das pessoas, que exista melhor distribuição da riqueza criada na Madeira, com mais justiça social para os que todos aqui vivem, e sobretudo que a política possa melhorar de qualidade e de responsabilidade”, concluiu.