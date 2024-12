Biden apresenta novos objectivos climáticos antes do regresso de Trump

O presidente Joe Biden fixou uma nova meta de redução das emissões de gases com efeito de estufa para os Estados Unidos, um mês antes do regresso de Donald Trump ao poder.

O país, o segundo maior poluidor atrás da China, planeia agora reduzir as suas emissões entre 61% e 66% até 2035, em comparação com os níveis de 2005, de acordo com o plano anunciado como parte do Acordo de Paris de 2015.

Anteriormente, Washington tinha-se comprometido a reduzir as emissões para metade até 2030 e a alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Este novo roteiro é "o programa climático mais ousado da história dos Estados Unidos", afirmou Joe Biden.

"Vamos transformar esta ameaça existencial numa oportunidade única para transformar o nosso país para as gerações vindouras", acrescentou.

Para o efeito, a administração Biden conta, nomeadamente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, energias renováveis e melhoria do desempenho energético dos edifícios.

Washington tinha até fevereiro para apresentar este plano à ONU. Cada país é livre de fixar os seus próprios objetivos, mas deve revê-los em alta de cinco em cinco anos.

O regresso de Donald Trump ao poder, a 20 de janeiro, é suscetível de perturbar estes planos, uma vez que o republicano não escondeu as suas posições sobre o assunto, que vão desde o apoio aberto aos combustíveis fósseis até à possibilidade de se retirar do Acordo de Paris, do qual os Estados Unidos já se tinham retirado brevemente durante o seu primeiro mandato.

A sua porta-voz, Karoline Leavitt, reagiu elogiando as políticas passadas do republicano, que, segundo ela, permitiram "progressos na conservação e gestão do ambiente, ao mesmo tempo que promoveram o crescimento económico".

Num comunicado enviado à AFP, acrescenta que o seu segundo mandato permitirá a limpeza do ar e da água, sem mencionar a vontade do Presidente eleito de se afastar destes compromissos.

Perante o risco de Donald Trump ignorar este roteiro, o enviado de Joe Biden para o clima, John Podesta, assegurou aos jornalistas que confiava na capacidade do setor privado e das autoridades locais para "fazer as coisas".

No entanto, admitiu que as políticas federais decididas pelo republicano podem "colocar a ação climática em segundo plano".

"Embora a administração Trump possa não mexer um dedo para implementar este plano, ele estabelece uma referência para o rumo que os EUA devem seguir", afirmou Debbie Weyl, do World Resources Institute, congratulando-se com os novos objectivos, que incluem uma redução de pelo menos 35% das emissões de metano, um poderoso gás com efeito de estufa.

"É bom ver um compromisso um pouco mais ambicioso, mas caberá aos governos e a outros líderes nacionais desafiar Trump", disse Jean Su, do Centro para a Diversidade Biológica.

A Oil Change International discordou das metas afirmando que estas medidas fazem "parte da estratégia falhada de confiar nas energias renováveis para substituir os combustíveis fósseis sem fazer esforços simultâneos para acabar com os combustíveis fósseis".

Durante o seu mandato, Joe Biden promoveu projectos ambiciosos, incluindo grandes investimentos na transição energética.

Mas os Estados Unidos, que continuam a ser o maior produtor mundial de petróleo e gás, estão a ficar para trás.

O país só conseguiu uma redução de 18% das emissões em 2023 e só deverá conseguir entre 38% a 56% até 2035, de acordo com o centro de investigação Rhodium Group.